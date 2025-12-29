- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
5 (55.55%)
Loss Trade:
4 (44.44%)
Best Trade:
385.01 USD
Worst Trade:
-259.07 USD
Profitto lordo:
446.63 USD (44 659 pips)
Perdita lorda:
-488.30 USD (48 200 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (421.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
421.00 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
22.08%
Massimo carico di deposito:
29.86%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.09
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-4.63 USD
Profitto medio:
89.33 USD
Perdita media:
-122.08 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-316.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-316.18 USD (3)
Crescita mensile:
-4.39%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
461.27 USD
Massimale:
463.16 USD (48.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.62% (463.16 USD)
Per equità:
22.40% (200.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-42
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-3.5K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +385.01 USD
Worst Trade: -259 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +421.00 USD
Massima perdita consecutiva: -316.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-4%
0
0
USD
USD
908
USD
USD
1
0%
9
55%
22%
0.91
-4.63
USD
USD
49%
1:400