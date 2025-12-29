SegnaliSezioni
Md Abul Kasem

ForexLife

Md Abul Kasem
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -4%
Exness-MT5Real7
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
5 (55.55%)
Loss Trade:
4 (44.44%)
Best Trade:
385.01 USD
Worst Trade:
-259.07 USD
Profitto lordo:
446.63 USD (44 659 pips)
Perdita lorda:
-488.30 USD (48 200 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (421.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
421.00 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
22.08%
Massimo carico di deposito:
29.86%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.09
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-4.63 USD
Profitto medio:
89.33 USD
Perdita media:
-122.08 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-316.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-316.18 USD (3)
Crescita mensile:
-4.39%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
461.27 USD
Massimale:
463.16 USD (48.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.62% (463.16 USD)
Per equità:
22.40% (200.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -42
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -3.5K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +385.01 USD
Worst Trade: -259 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +421.00 USD
Massima perdita consecutiva: -316.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Non ci sono recensioni
2025.12.30 20:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 19:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 18:29
Share of trading days is too low
2025.12.29 18:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 17:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 17:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 17:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.29 17:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 17:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
