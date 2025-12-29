- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
11
Transacciones Rentables:
7 (63.63%)
Transacciones Irrentables:
4 (36.36%)
Mejor transacción:
385.01 USD
Peor transacción:
-259.07 USD
Beneficio Bruto:
543.40 USD (54 334 pips)
Pérdidas Brutas:
-489.70 USD (48 200 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (517.77 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
517.77 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
20.37%
Carga máxima del depósito:
29.86%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
54 minutos
Factor de Recuperación:
0.12
Transacciones Largas:
7 (63.64%)
Transacciones Cortas:
4 (36.36%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
4.88 USD
Beneficio medio:
77.63 USD
Pérdidas medias:
-122.43 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-316.18 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-316.18 USD (3)
Crecimiento al mes:
5.65%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
461.27 USD
Máxima:
463.16 USD (48.66%)
Reducción relativa:
De balance:
48.62% (463.16 USD)
De fondos:
22.40% (200.15 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|54
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|6.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +385.01 USD
Peor transacción: -259 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +517.77 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -316.18 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
