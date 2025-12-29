- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
7 (63.63%)
Negociações com perda:
4 (36.36%)
Melhor negociação:
385.01 USD
Pior negociação:
-259.07 USD
Lucro bruto:
543.40 USD (54 334 pips)
Perda bruta:
-489.70 USD (48 200 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (517.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
517.77 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
20.37%
Depósito máximo carregado:
29.86%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
54 minutos
Fator de recuperação:
0.12
Negociações longas:
7 (63.64%)
Negociações curtas:
4 (36.36%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
4.88 USD
Lucro médio:
77.63 USD
Perda média:
-122.43 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-316.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-316.18 USD (3)
Crescimento mensal:
5.65%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
461.27 USD
Máximo:
463.16 USD (48.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
48.62% (463.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.40% (200.15 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|54
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|6.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +385.01 USD
Pior negociação: -259 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +517.77 USD
Máxima perda consecutiva: -316.18 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
6%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
0%
11
63%
20%
1.10
4.88
USD
USD
49%
1:400