- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11
盈利交易:
7 (63.63%)
亏损交易:
4 (36.36%)
最好交易:
385.01 USD
最差交易:
-259.07 USD
毛利:
543.40 USD (54 334 pips)
毛利亏损:
-489.70 USD (48 200 pips)
最大连续赢利:
5 (517.77 USD)
最大连续盈利:
517.77 USD (5)
夏普比率:
0.13
交易活动:
20.37%
最大入金加载:
29.86%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
54 分钟
采收率:
0.12
长期交易:
7 (63.64%)
短期交易:
4 (36.36%)
利润因子:
1.11
预期回报:
4.88 USD
平均利润:
77.63 USD
平均损失:
-122.43 USD
最大连续失误:
3 (-316.18 USD)
最大连续亏损:
-316.18 USD (3)
每月增长:
5.65%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
461.27 USD
最大值:
463.16 USD (48.66%)
相对跌幅:
结余:
48.62% (463.16 USD)
净值:
22.40% (200.15 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|54
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|6.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +385.01 USD
最差交易: -259 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +517.77 USD
最大连续亏损: -316.18 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
6%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
0%
11
63%
20%
1.10
4.88
USD
USD
49%
1:400