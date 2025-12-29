- 成長
トレード:
11
利益トレード:
7 (63.63%)
損失トレード:
4 (36.36%)
ベストトレード:
385.01 USD
最悪のトレード:
-259.07 USD
総利益:
543.40 USD (54 334 pips)
総損失:
-489.70 USD (48 200 pips)
最大連続の勝ち:
5 (517.77 USD)
最大連続利益:
517.77 USD (5)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
20.37%
最大入金額:
29.86%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
54 分
リカバリーファクター:
0.12
長いトレード:
7 (63.64%)
短いトレード:
4 (36.36%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
4.88 USD
平均利益:
77.63 USD
平均損失:
-122.43 USD
最大連続の負け:
3 (-316.18 USD)
最大連続損失:
-316.18 USD (3)
月間成長:
5.65%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
461.27 USD
最大の:
463.16 USD (48.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
48.62% (463.16 USD)
エクイティによる:
22.40% (200.15 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|54
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|6.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +385.01 USD
最悪のトレード: -259 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +517.77 USD
最大連続損失: -316.18 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
レビューなし
