- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
11
Gewinntrades:
7 (63.63%)
Verlusttrades:
4 (36.36%)
Bester Trade:
385.01 USD
Schlechtester Trade:
-259.07 USD
Bruttoprofit:
543.40 USD (54 334 pips)
Bruttoverlust:
-489.70 USD (48 200 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (517.77 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
517.77 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
20.37%
Max deposit load:
29.86%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
54 Minuten
Erholungsfaktor:
0.12
Long-Positionen:
7 (63.64%)
Short-Positionen:
4 (36.36%)
Profit-Faktor:
1.11
Mathematische Gewinnerwartung:
4.88 USD
Durchschnittlicher Profit:
77.63 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-122.43 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-316.18 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-316.18 USD (3)
Wachstum pro Monat :
5.65%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
461.27 USD
Maximaler:
463.16 USD (48.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
48.62% (463.16 USD)
Kapital:
22.40% (200.15 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|54
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|6.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +385.01 USD
Schlechtester Trade: -259 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +517.77 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -316.18 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
6%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
0%
11
63%
20%
1.10
4.88
USD
USD
49%
1:400