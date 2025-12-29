- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 499
Прибыльных трейдов:
1 049 (69.97%)
Убыточных трейдов:
450 (30.02%)
Лучший трейд:
1 094.00 USD
Худший трейд:
-411.42 USD
Общая прибыль:
22 076.69 USD (522 508 pips)
Общий убыток:
-22 114.97 USD (111 607 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (759.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 236.69 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
362 дня
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
-0.01
Длинных трейдов:
685 (45.70%)
Коротких трейдов:
814 (54.30%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
-0.03 USD
Средняя прибыль:
21.05 USD
Средний убыток:
-49.14 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-1 046.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 159.61 USD (5)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
931.63 USD
Максимальная:
2 698.03 USD (8.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.87% (2 521.25 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|473
|USDJPY
|386
|EURCAD
|128
|GBPCAD
|110
|EURUSD
|107
|EURCHF
|46
|EURAUD
|39
|USDCHF
|35
|NZDUSD
|24
|EURSGD
|21
|GBPCHF
|18
|EURNZD
|18
|GBPAUD
|17
|AUDNZD
|15
|AUDUSD
|12
|USDCAD
|11
|EURGBP
|7
|AUDCAD
|7
|AUDCHF
|6
|AUDJPY
|5
|CHFJPY
|4
|XAUUSD
|2
|NZDCHF
|2
|USTEC
|1
|GBPNZD
|1
|JP225
|1
|GBPJPY
|1
|BTCUSD
|1
|XTIUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|-1.4K
|USDJPY
|132
|EURCAD
|320
|GBPCAD
|-2.1K
|EURUSD
|1.7K
|EURCHF
|-533
|EURAUD
|440
|USDCHF
|508
|NZDUSD
|-46
|EURSGD
|-511
|GBPCHF
|315
|EURNZD
|245
|GBPAUD
|-69
|AUDNZD
|71
|AUDUSD
|-130
|USDCAD
|384
|EURGBP
|115
|AUDCAD
|105
|AUDCHF
|129
|AUDJPY
|-51
|CHFJPY
|47
|XAUUSD
|-135
|NZDCHF
|-5
|USTEC
|14
|GBPNZD
|15
|JP225
|99
|GBPJPY
|17
|BTCUSD
|99
|XTIUSD
|226
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|-6.6K
|USDJPY
|6.7K
|EURCAD
|2.6K
|GBPCAD
|-4.5K
|EURUSD
|4.1K
|EURCHF
|-1.7K
|EURAUD
|2.2K
|USDCHF
|737
|NZDUSD
|13
|EURSGD
|-938
|GBPCHF
|1.2K
|EURNZD
|1.8K
|GBPAUD
|-142
|AUDNZD
|617
|AUDUSD
|-22
|USDCAD
|603
|EURGBP
|303
|AUDCAD
|362
|AUDCHF
|187
|AUDJPY
|-201
|CHFJPY
|353
|XAUUSD
|-2.9K
|NZDCHF
|14
|USTEC
|5.9K
|GBPNZD
|116
|JP225
|70K
|GBPJPY
|223
|BTCUSD
|330K
|XTIUSD
|218
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 094.00 USD
Худший трейд: -411 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +759.86 USD
Макс. убыток в серии: -1 046.07 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
|
Earnex-Trade
|0.34 × 76
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 227
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.43 × 14
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VantageInternational-Live 13
|0.67 × 6
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 235
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.73 × 10620
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5681
|
PacificUnionLLC-Live
|0.96 × 55
еще 155...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов