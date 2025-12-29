- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 499
利益トレード:
1 049 (69.97%)
損失トレード:
450 (30.02%)
ベストトレード:
1 094.00 USD
最悪のトレード:
-411.42 USD
総利益:
22 076.69 USD (522 508 pips)
総損失:
-22 114.97 USD (111 607 pips)
最大連続の勝ち:
43 (759.86 USD)
最大連続利益:
2 236.69 USD (4)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
362 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
-0.01
長いトレード:
685 (45.70%)
短いトレード:
814 (54.30%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
-0.03 USD
平均利益:
21.05 USD
平均損失:
-49.14 USD
最大連続の負け:
12 (-1 046.07 USD)
最大連続損失:
-1 159.61 USD (5)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
931.63 USD
最大の:
2 698.03 USD (8.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.87% (2 521.25 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|473
|USDJPY
|386
|EURCAD
|128
|GBPCAD
|110
|EURUSD
|107
|EURCHF
|46
|EURAUD
|39
|USDCHF
|35
|NZDUSD
|24
|EURSGD
|21
|GBPCHF
|18
|EURNZD
|18
|GBPAUD
|17
|AUDNZD
|15
|AUDUSD
|12
|USDCAD
|11
|EURGBP
|7
|AUDCAD
|7
|AUDCHF
|6
|AUDJPY
|5
|CHFJPY
|4
|XAUUSD
|2
|NZDCHF
|2
|USTEC
|1
|GBPNZD
|1
|JP225
|1
|GBPJPY
|1
|BTCUSD
|1
|XTIUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|-1.4K
|USDJPY
|132
|EURCAD
|320
|GBPCAD
|-2.1K
|EURUSD
|1.7K
|EURCHF
|-533
|EURAUD
|440
|USDCHF
|508
|NZDUSD
|-46
|EURSGD
|-511
|GBPCHF
|315
|EURNZD
|245
|GBPAUD
|-69
|AUDNZD
|71
|AUDUSD
|-130
|USDCAD
|384
|EURGBP
|115
|AUDCAD
|105
|AUDCHF
|129
|AUDJPY
|-51
|CHFJPY
|47
|XAUUSD
|-135
|NZDCHF
|-5
|USTEC
|14
|GBPNZD
|15
|JP225
|99
|GBPJPY
|17
|BTCUSD
|99
|XTIUSD
|226
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|-6.6K
|USDJPY
|6.7K
|EURCAD
|2.6K
|GBPCAD
|-4.5K
|EURUSD
|4.1K
|EURCHF
|-1.7K
|EURAUD
|2.2K
|USDCHF
|737
|NZDUSD
|13
|EURSGD
|-938
|GBPCHF
|1.2K
|EURNZD
|1.8K
|GBPAUD
|-142
|AUDNZD
|617
|AUDUSD
|-22
|USDCAD
|603
|EURGBP
|303
|AUDCAD
|362
|AUDCHF
|187
|AUDJPY
|-201
|CHFJPY
|353
|XAUUSD
|-2.9K
|NZDCHF
|14
|USTEC
|5.9K
|GBPNZD
|116
|JP225
|70K
|GBPJPY
|223
|BTCUSD
|330K
|XTIUSD
|218
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 094.00 USD
最悪のトレード: -411 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +759.86 USD
最大連続損失: -1 046.07 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
|
Earnex-Trade
|0.34 × 76
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 227
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.43 × 14
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VantageInternational-Live 13
|0.67 × 6
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 236
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.73 × 10620
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5681
|
PacificUnionLLC-Live
|0.96 × 55
レビューなし