シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / A7263215
Nguyen An Nguyen

A7263215

Nguyen An Nguyen
レビュー0件
15週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2024 -2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 499
利益トレード:
1 049 (69.97%)
損失トレード:
450 (30.02%)
ベストトレード:
1 094.00 USD
最悪のトレード:
-411.42 USD
総利益:
22 076.69 USD (522 508 pips)
総損失:
-22 114.97 USD (111 607 pips)
最大連続の勝ち:
43 (759.86 USD)
最大連続利益:
2 236.69 USD (4)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
362 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
-0.01
長いトレード:
685 (45.70%)
短いトレード:
814 (54.30%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
-0.03 USD
平均利益:
21.05 USD
平均損失:
-49.14 USD
最大連続の負け:
12 (-1 046.07 USD)
最大連続損失:
-1 159.61 USD (5)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
931.63 USD
最大の:
2 698.03 USD (8.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.87% (2 521.25 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 473
USDJPY 386
EURCAD 128
GBPCAD 110
EURUSD 107
EURCHF 46
EURAUD 39
USDCHF 35
NZDUSD 24
EURSGD 21
GBPCHF 18
EURNZD 18
GBPAUD 17
AUDNZD 15
AUDUSD 12
USDCAD 11
EURGBP 7
AUDCAD 7
AUDCHF 6
AUDJPY 5
CHFJPY 4
XAUUSD 2
NZDCHF 2
USTEC 1
GBPNZD 1
JP225 1
GBPJPY 1
BTCUSD 1
XTIUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD -1.4K
USDJPY 132
EURCAD 320
GBPCAD -2.1K
EURUSD 1.7K
EURCHF -533
EURAUD 440
USDCHF 508
NZDUSD -46
EURSGD -511
GBPCHF 315
EURNZD 245
GBPAUD -69
AUDNZD 71
AUDUSD -130
USDCAD 384
EURGBP 115
AUDCAD 105
AUDCHF 129
AUDJPY -51
CHFJPY 47
XAUUSD -135
NZDCHF -5
USTEC 14
GBPNZD 15
JP225 99
GBPJPY 17
BTCUSD 99
XTIUSD 226
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD -6.6K
USDJPY 6.7K
EURCAD 2.6K
GBPCAD -4.5K
EURUSD 4.1K
EURCHF -1.7K
EURAUD 2.2K
USDCHF 737
NZDUSD 13
EURSGD -938
GBPCHF 1.2K
EURNZD 1.8K
GBPAUD -142
AUDNZD 617
AUDUSD -22
USDCAD 603
EURGBP 303
AUDCAD 362
AUDCHF 187
AUDJPY -201
CHFJPY 353
XAUUSD -2.9K
NZDCHF 14
USTEC 5.9K
GBPNZD 116
JP225 70K
GBPJPY 223
BTCUSD 330K
XTIUSD 218
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 094.00 USD
最悪のトレード: -411 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +759.86 USD
最大連続損失: -1 046.07 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
Earnex-Trade
0.34 × 76
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 227
ICMarketsEU-MT5-4
0.43 × 14
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
VTMarkets-Live
0.68 × 236
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.73 × 10620
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5681
PacificUnionLLC-Live
0.96 × 55
155 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 361 days
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録