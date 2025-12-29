信号部分
信号 / MetaTrader 5 / A7263215
Nguyen An Nguyen

A7263215

Nguyen An Nguyen
0条评论
15
0 / 0 USD
增长自 2024 -2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 499
盈利交易:
1 049 (69.97%)
亏损交易:
450 (30.02%)
最好交易:
1 094.00 USD
最差交易:
-411.42 USD
毛利:
22 076.69 USD (522 508 pips)
毛利亏损:
-22 114.97 USD (111 607 pips)
最大连续赢利:
43 (759.86 USD)
最大连续盈利:
2 236.69 USD (4)
夏普比率:
0.02
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
362 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
14 小时
采收率:
-0.01
长期交易:
685 (45.70%)
短期交易:
814 (54.30%)
利润因子:
1.00
预期回报:
-0.03 USD
平均利润:
21.05 USD
平均损失:
-49.14 USD
最大连续失误:
12 (-1 046.07 USD)
最大连续亏损:
-1 159.61 USD (5)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
931.63 USD
最大值:
2 698.03 USD (8.44%)
相对跌幅:
结余:
13.87% (2 521.25 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 473
USDJPY 386
EURCAD 128
GBPCAD 110
EURUSD 107
EURCHF 46
EURAUD 39
USDCHF 35
NZDUSD 24
EURSGD 21
GBPCHF 18
EURNZD 18
GBPAUD 17
AUDNZD 15
AUDUSD 12
USDCAD 11
EURGBP 7
AUDCAD 7
AUDCHF 6
AUDJPY 5
CHFJPY 4
XAUUSD 2
NZDCHF 2
USTEC 1
GBPNZD 1
JP225 1
GBPJPY 1
BTCUSD 1
XTIUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD -1.4K
USDJPY 132
EURCAD 320
GBPCAD -2.1K
EURUSD 1.7K
EURCHF -533
EURAUD 440
USDCHF 508
NZDUSD -46
EURSGD -511
GBPCHF 315
EURNZD 245
GBPAUD -69
AUDNZD 71
AUDUSD -130
USDCAD 384
EURGBP 115
AUDCAD 105
AUDCHF 129
AUDJPY -51
CHFJPY 47
XAUUSD -135
NZDCHF -5
USTEC 14
GBPNZD 15
JP225 99
GBPJPY 17
BTCUSD 99
XTIUSD 226
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD -6.6K
USDJPY 6.7K
EURCAD 2.6K
GBPCAD -4.5K
EURUSD 4.1K
EURCHF -1.7K
EURAUD 2.2K
USDCHF 737
NZDUSD 13
EURSGD -938
GBPCHF 1.2K
EURNZD 1.8K
GBPAUD -142
AUDNZD 617
AUDUSD -22
USDCAD 603
EURGBP 303
AUDCAD 362
AUDCHF 187
AUDJPY -201
CHFJPY 353
XAUUSD -2.9K
NZDCHF 14
USTEC 5.9K
GBPNZD 116
JP225 70K
GBPJPY 223
BTCUSD 330K
XTIUSD 218
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 094.00 USD
最差交易: -411 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +759.86 USD
最大连续亏损: -1 046.07 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
Earnex-Trade
0.34 × 76
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 227
ICMarketsEU-MT5-4
0.43 × 14
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
VTMarkets-Live
0.67 × 231
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.73 × 10620
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5681
PacificUnionLLC-Live
0.96 × 55
155 更多...
没有评论
2025.12.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 361 days
