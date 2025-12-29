SeñalesSecciones
Nguyen An Nguyen

A7263215

Nguyen An Nguyen
15 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 -2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 499
Transacciones Rentables:
1 049 (69.97%)
Transacciones Irrentables:
450 (30.02%)
Mejor transacción:
1 094.00 USD
Peor transacción:
-411.42 USD
Beneficio Bruto:
22 076.69 USD (522 508 pips)
Pérdidas Brutas:
-22 114.97 USD (111 607 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
43 (759.86 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 236.69 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
362 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
-0.01
Transacciones Largas:
685 (45.70%)
Transacciones Cortas:
814 (54.30%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
-0.03 USD
Beneficio medio:
21.05 USD
Pérdidas medias:
-49.14 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-1 046.07 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 159.61 USD (5)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
931.63 USD
Máxima:
2 698.03 USD (8.44%)
Reducción relativa:
De balance:
13.87% (2 521.25 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 473
USDJPY 386
EURCAD 128
GBPCAD 110
EURUSD 107
EURCHF 46
EURAUD 39
USDCHF 35
NZDUSD 24
EURSGD 21
GBPCHF 18
EURNZD 18
GBPAUD 17
AUDNZD 15
AUDUSD 12
USDCAD 11
EURGBP 7
AUDCAD 7
AUDCHF 6
AUDJPY 5
CHFJPY 4
XAUUSD 2
NZDCHF 2
USTEC 1
GBPNZD 1
JP225 1
GBPJPY 1
BTCUSD 1
XTIUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD -1.4K
USDJPY 132
EURCAD 320
GBPCAD -2.1K
EURUSD 1.7K
EURCHF -533
EURAUD 440
USDCHF 508
NZDUSD -46
EURSGD -511
GBPCHF 315
EURNZD 245
GBPAUD -69
AUDNZD 71
AUDUSD -130
USDCAD 384
EURGBP 115
AUDCAD 105
AUDCHF 129
AUDJPY -51
CHFJPY 47
XAUUSD -135
NZDCHF -5
USTEC 14
GBPNZD 15
JP225 99
GBPJPY 17
BTCUSD 99
XTIUSD 226
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD -6.6K
USDJPY 6.7K
EURCAD 2.6K
GBPCAD -4.5K
EURUSD 4.1K
EURCHF -1.7K
EURAUD 2.2K
USDCHF 737
NZDUSD 13
EURSGD -938
GBPCHF 1.2K
EURNZD 1.8K
GBPAUD -142
AUDNZD 617
AUDUSD -22
USDCAD 603
EURGBP 303
AUDCAD 362
AUDCHF 187
AUDJPY -201
CHFJPY 353
XAUUSD -2.9K
NZDCHF 14
USTEC 5.9K
GBPNZD 116
JP225 70K
GBPJPY 223
BTCUSD 330K
XTIUSD 218
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 094.00 USD
Peor transacción: -411 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +759.86 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 046.07 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
Earnex-Trade
0.34 × 76
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 227
ICMarketsEU-MT5-4
0.43 × 14
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
VTMarkets-Live
0.68 × 235
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.73 × 10620
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5681
PacificUnionLLC-Live
0.96 × 55
otros 155...
No hay comentarios
2025.12.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 361 days
