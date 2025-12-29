SignalsSections
Nguyen An Nguyen

A7263215

Nguyen An Nguyen
0 reviews
15 weeks
0 / 0 USD
growth since 2024 -2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 499
Profit Trades:
1 049 (69.97%)
Loss Trades:
450 (30.02%)
Best trade:
1 094.00 USD
Worst trade:
-411.42 USD
Gross Profit:
22 076.69 USD (522 508 pips)
Gross Loss:
-22 114.97 USD (111 607 pips)
Maximum consecutive wins:
43 (759.86 USD)
Maximal consecutive profit:
2 236.69 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading activity:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Latest trade:
362 days ago
Trades per week:
0
Avg holding time:
14 hours
Recovery Factor:
-0.01
Long Trades:
685 (45.70%)
Short Trades:
814 (54.30%)
Profit Factor:
1.00
Expected Payoff:
-0.03 USD
Average Profit:
21.05 USD
Average Loss:
-49.14 USD
Maximum consecutive losses:
12 (-1 046.07 USD)
Maximal consecutive loss:
-1 159.61 USD (5)
Monthly growth:
0.00%
Annual Forecast:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
931.63 USD
Maximal:
2 698.03 USD (8.44%)
Relative drawdown:
By Balance:
13.87% (2 521.25 USD)
By Equity:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPUSD 473
USDJPY 386
EURCAD 128
GBPCAD 110
EURUSD 107
EURCHF 46
EURAUD 39
USDCHF 35
NZDUSD 24
EURSGD 21
GBPCHF 18
EURNZD 18
GBPAUD 17
AUDNZD 15
AUDUSD 12
USDCAD 11
EURGBP 7
AUDCAD 7
AUDCHF 6
AUDJPY 5
CHFJPY 4
XAUUSD 2
NZDCHF 2
USTEC 1
GBPNZD 1
JP225 1
GBPJPY 1
BTCUSD 1
XTIUSD 1
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD -1.4K
USDJPY 132
EURCAD 320
GBPCAD -2.1K
EURUSD 1.7K
EURCHF -533
EURAUD 440
USDCHF 508
NZDUSD -46
EURSGD -511
GBPCHF 315
EURNZD 245
GBPAUD -69
AUDNZD 71
AUDUSD -130
USDCAD 384
EURGBP 115
AUDCAD 105
AUDCHF 129
AUDJPY -51
CHFJPY 47
XAUUSD -135
NZDCHF -5
USTEC 14
GBPNZD 15
JP225 99
GBPJPY 17
BTCUSD 99
XTIUSD 226
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD -6.6K
USDJPY 6.7K
EURCAD 2.6K
GBPCAD -4.5K
EURUSD 4.1K
EURCHF -1.7K
EURAUD 2.2K
USDCHF 737
NZDUSD 13
EURSGD -938
GBPCHF 1.2K
EURNZD 1.8K
GBPAUD -142
AUDNZD 617
AUDUSD -22
USDCAD 603
EURGBP 303
AUDCAD 362
AUDCHF 187
AUDJPY -201
CHFJPY 353
XAUUSD -2.9K
NZDCHF 14
USTEC 5.9K
GBPNZD 116
JP225 70K
GBPJPY 223
BTCUSD 330K
XTIUSD 218
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +1 094.00 USD
Worst trade: -411 USD
Maximum consecutive wins: 4
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +759.86 USD
Maximal consecutive loss: -1 046.07 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-MT5-2" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
Earnex-Trade
0.34 × 76
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 227
ICMarketsEU-MT5-4
0.43 × 14
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
VTMarkets-Live
0.68 × 235
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.73 × 10620
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5681
PacificUnionLLC-Live
0.96 × 55
No reviews
2025.12.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 361 days
