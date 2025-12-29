SignaleKategorien
Nguyen An Nguyen

A7263215

Nguyen An Nguyen
0 Bewertungen
15 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 -2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 499
Gewinntrades:
1 049 (69.97%)
Verlusttrades:
450 (30.02%)
Bester Trade:
1 094.00 USD
Schlechtester Trade:
-411.42 USD
Bruttoprofit:
22 076.69 USD (522 508 pips)
Bruttoverlust:
-22 114.97 USD (111 607 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
43 (759.86 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 236.69 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
362 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.01
Long-Positionen:
685 (45.70%)
Short-Positionen:
814 (54.30%)
Profit-Faktor:
1.00
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.03 USD
Durchschnittlicher Profit:
21.05 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-49.14 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-1 046.07 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 159.61 USD (5)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
931.63 USD
Maximaler:
2 698.03 USD (8.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.87% (2 521.25 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 473
USDJPY 386
EURCAD 128
GBPCAD 110
EURUSD 107
EURCHF 46
EURAUD 39
USDCHF 35
NZDUSD 24
EURSGD 21
GBPCHF 18
EURNZD 18
GBPAUD 17
AUDNZD 15
AUDUSD 12
USDCAD 11
EURGBP 7
AUDCAD 7
AUDCHF 6
AUDJPY 5
CHFJPY 4
XAUUSD 2
NZDCHF 2
USTEC 1
GBPNZD 1
JP225 1
GBPJPY 1
BTCUSD 1
XTIUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD -1.4K
USDJPY 132
EURCAD 320
GBPCAD -2.1K
EURUSD 1.7K
EURCHF -533
EURAUD 440
USDCHF 508
NZDUSD -46
EURSGD -511
GBPCHF 315
EURNZD 245
GBPAUD -69
AUDNZD 71
AUDUSD -130
USDCAD 384
EURGBP 115
AUDCAD 105
AUDCHF 129
AUDJPY -51
CHFJPY 47
XAUUSD -135
NZDCHF -5
USTEC 14
GBPNZD 15
JP225 99
GBPJPY 17
BTCUSD 99
XTIUSD 226
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD -6.6K
USDJPY 6.7K
EURCAD 2.6K
GBPCAD -4.5K
EURUSD 4.1K
EURCHF -1.7K
EURAUD 2.2K
USDCHF 737
NZDUSD 13
EURSGD -938
GBPCHF 1.2K
EURNZD 1.8K
GBPAUD -142
AUDNZD 617
AUDUSD -22
USDCAD 603
EURGBP 303
AUDCAD 362
AUDCHF 187
AUDJPY -201
CHFJPY 353
XAUUSD -2.9K
NZDCHF 14
USTEC 5.9K
GBPNZD 116
JP225 70K
GBPJPY 223
BTCUSD 330K
XTIUSD 218
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 094.00 USD
Schlechtester Trade: -411 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +759.86 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 046.07 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
Earnex-Trade
0.34 × 76
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 227
ICMarketsEU-MT5-4
0.43 × 14
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
VTMarkets-Live
0.68 × 236
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.73 × 10620
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5681
PacificUnionLLC-Live
0.96 × 55
noch 155 ...
Keine Bewertungen
2025.12.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 361 days
