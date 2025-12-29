- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 499
Gewinntrades:
1 049 (69.97%)
Verlusttrades:
450 (30.02%)
Bester Trade:
1 094.00 USD
Schlechtester Trade:
-411.42 USD
Bruttoprofit:
22 076.69 USD (522 508 pips)
Bruttoverlust:
-22 114.97 USD (111 607 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
43 (759.86 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 236.69 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
362 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.01
Long-Positionen:
685 (45.70%)
Short-Positionen:
814 (54.30%)
Profit-Faktor:
1.00
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.03 USD
Durchschnittlicher Profit:
21.05 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-49.14 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-1 046.07 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 159.61 USD (5)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
931.63 USD
Maximaler:
2 698.03 USD (8.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.87% (2 521.25 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|473
|USDJPY
|386
|EURCAD
|128
|GBPCAD
|110
|EURUSD
|107
|EURCHF
|46
|EURAUD
|39
|USDCHF
|35
|NZDUSD
|24
|EURSGD
|21
|GBPCHF
|18
|EURNZD
|18
|GBPAUD
|17
|AUDNZD
|15
|AUDUSD
|12
|USDCAD
|11
|EURGBP
|7
|AUDCAD
|7
|AUDCHF
|6
|AUDJPY
|5
|CHFJPY
|4
|XAUUSD
|2
|NZDCHF
|2
|USTEC
|1
|GBPNZD
|1
|JP225
|1
|GBPJPY
|1
|BTCUSD
|1
|XTIUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|-1.4K
|USDJPY
|132
|EURCAD
|320
|GBPCAD
|-2.1K
|EURUSD
|1.7K
|EURCHF
|-533
|EURAUD
|440
|USDCHF
|508
|NZDUSD
|-46
|EURSGD
|-511
|GBPCHF
|315
|EURNZD
|245
|GBPAUD
|-69
|AUDNZD
|71
|AUDUSD
|-130
|USDCAD
|384
|EURGBP
|115
|AUDCAD
|105
|AUDCHF
|129
|AUDJPY
|-51
|CHFJPY
|47
|XAUUSD
|-135
|NZDCHF
|-5
|USTEC
|14
|GBPNZD
|15
|JP225
|99
|GBPJPY
|17
|BTCUSD
|99
|XTIUSD
|226
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|-6.6K
|USDJPY
|6.7K
|EURCAD
|2.6K
|GBPCAD
|-4.5K
|EURUSD
|4.1K
|EURCHF
|-1.7K
|EURAUD
|2.2K
|USDCHF
|737
|NZDUSD
|13
|EURSGD
|-938
|GBPCHF
|1.2K
|EURNZD
|1.8K
|GBPAUD
|-142
|AUDNZD
|617
|AUDUSD
|-22
|USDCAD
|603
|EURGBP
|303
|AUDCAD
|362
|AUDCHF
|187
|AUDJPY
|-201
|CHFJPY
|353
|XAUUSD
|-2.9K
|NZDCHF
|14
|USTEC
|5.9K
|GBPNZD
|116
|JP225
|70K
|GBPJPY
|223
|BTCUSD
|330K
|XTIUSD
|218
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 094.00 USD
Schlechtester Trade: -411 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +759.86 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 046.07 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
|
Earnex-Trade
|0.34 × 76
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 227
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.43 × 14
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VantageInternational-Live 13
|0.67 × 6
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 236
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.73 × 10620
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5681
|
PacificUnionLLC-Live
|0.96 × 55
Keine Bewertungen