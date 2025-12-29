- 자본
- 축소
트레이드:
1 508
이익 거래:
1 058 (70.15%)
손실 거래:
450 (29.84%)
최고의 거래:
1 094.00 USD
최악의 거래:
-411.42 USD
총 수익:
22 196.64 USD (523 209 pips)
총 손실:
-22 121.11 USD (111 607 pips)
연속 최대 이익:
43 (759.86 USD)
연속 최대 이익:
2 236.69 USD (4)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
0.08%
최대 입금량:
10.50%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
0.03
롱(주식매수):
692 (45.89%)
숏(주식차입매도):
816 (54.11%)
수익 요인:
1.00
기대수익:
0.05 USD
평균 이익:
20.98 USD
평균 손실:
-49.16 USD
연속 최대 손실:
12 (-1 046.07 USD)
연속 최대 손실:
-1 159.61 USD (5)
월별 성장률:
6.62%
연간 예측:
80.33%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
931.63 USD
최대한의:
2 698.03 USD (8.44%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.87% (2 521.25 USD)
자본금별:
0.12% (2.34 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|474
|USDJPY
|386
|EURCAD
|128
|GBPCAD
|110
|EURUSD
|107
|EURCHF
|46
|EURAUD
|41
|USDCHF
|35
|NZDUSD
|24
|EURSGD
|21
|EURNZD
|20
|GBPAUD
|19
|GBPCHF
|18
|AUDNZD
|15
|AUDUSD
|14
|USDCAD
|11
|EURGBP
|7
|AUDCAD
|7
|AUDCHF
|6
|AUDJPY
|5
|CHFJPY
|4
|XAUUSD
|2
|NZDCHF
|2
|USTEC
|1
|GBPNZD
|1
|JP225
|1
|GBPJPY
|1
|BTCUSD
|1
|XTIUSD
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|-1.4K
|USDJPY
|132
|EURCAD
|320
|GBPCAD
|-2.1K
|EURUSD
|1.7K
|EURCHF
|-533
|EURAUD
|455
|USDCHF
|508
|NZDUSD
|-46
|EURSGD
|-511
|EURNZD
|254
|GBPAUD
|-52
|GBPCHF
|315
|AUDNZD
|71
|AUDUSD
|-91
|USDCAD
|384
|EURGBP
|115
|AUDCAD
|105
|AUDCHF
|129
|AUDJPY
|-51
|CHFJPY
|47
|XAUUSD
|-135
|NZDCHF
|-5
|USTEC
|14
|GBPNZD
|15
|JP225
|99
|GBPJPY
|17
|BTCUSD
|99
|XTIUSD
|226
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|-6.6K
|USDJPY
|6.7K
|EURCAD
|2.6K
|GBPCAD
|-4.5K
|EURUSD
|4.1K
|EURCHF
|-1.7K
|EURAUD
|2.3K
|USDCHF
|737
|NZDUSD
|13
|EURSGD
|-938
|EURNZD
|2K
|GBPAUD
|57
|GBPCHF
|1.2K
|AUDNZD
|617
|AUDUSD
|140
|USDCAD
|603
|EURGBP
|303
|AUDCAD
|362
|AUDCHF
|187
|AUDJPY
|-201
|CHFJPY
|353
|XAUUSD
|-2.9K
|NZDCHF
|14
|USTEC
|5.9K
|GBPNZD
|116
|JP225
|70K
|GBPJPY
|223
|BTCUSD
|330K
|XTIUSD
|218
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 094.00 USD
최악의 거래: -411 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +759.86 USD
연속 최대 손실: -1 046.07 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
