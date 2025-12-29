- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 499
Profit Trade:
1 049 (69.97%)
Loss Trade:
450 (30.02%)
Best Trade:
1 094.00 USD
Worst Trade:
-411.42 USD
Profitto lordo:
22 076.69 USD (522 508 pips)
Perdita lorda:
-22 114.97 USD (111 607 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (759.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 236.69 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
362 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.01
Long Trade:
685 (45.70%)
Short Trade:
814 (54.30%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.03 USD
Profitto medio:
21.05 USD
Perdita media:
-49.14 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-1 046.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 159.61 USD (5)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
931.63 USD
Massimale:
2 698.03 USD (8.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.87% (2 521.25 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|473
|USDJPY
|386
|EURCAD
|128
|GBPCAD
|110
|EURUSD
|107
|EURCHF
|46
|EURAUD
|39
|USDCHF
|35
|NZDUSD
|24
|EURSGD
|21
|GBPCHF
|18
|EURNZD
|18
|GBPAUD
|17
|AUDNZD
|15
|AUDUSD
|12
|USDCAD
|11
|EURGBP
|7
|AUDCAD
|7
|AUDCHF
|6
|AUDJPY
|5
|CHFJPY
|4
|XAUUSD
|2
|NZDCHF
|2
|USTEC
|1
|GBPNZD
|1
|JP225
|1
|GBPJPY
|1
|BTCUSD
|1
|XTIUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-1.4K
|USDJPY
|132
|EURCAD
|320
|GBPCAD
|-2.1K
|EURUSD
|1.7K
|EURCHF
|-533
|EURAUD
|440
|USDCHF
|508
|NZDUSD
|-46
|EURSGD
|-511
|GBPCHF
|315
|EURNZD
|245
|GBPAUD
|-69
|AUDNZD
|71
|AUDUSD
|-130
|USDCAD
|384
|EURGBP
|115
|AUDCAD
|105
|AUDCHF
|129
|AUDJPY
|-51
|CHFJPY
|47
|XAUUSD
|-135
|NZDCHF
|-5
|USTEC
|14
|GBPNZD
|15
|JP225
|99
|GBPJPY
|17
|BTCUSD
|99
|XTIUSD
|226
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-6.6K
|USDJPY
|6.7K
|EURCAD
|2.6K
|GBPCAD
|-4.5K
|EURUSD
|4.1K
|EURCHF
|-1.7K
|EURAUD
|2.2K
|USDCHF
|737
|NZDUSD
|13
|EURSGD
|-938
|GBPCHF
|1.2K
|EURNZD
|1.8K
|GBPAUD
|-142
|AUDNZD
|617
|AUDUSD
|-22
|USDCAD
|603
|EURGBP
|303
|AUDCAD
|362
|AUDCHF
|187
|AUDJPY
|-201
|CHFJPY
|353
|XAUUSD
|-2.9K
|NZDCHF
|14
|USTEC
|5.9K
|GBPNZD
|116
|JP225
|70K
|GBPJPY
|223
|BTCUSD
|330K
|XTIUSD
|218
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 094.00 USD
Worst Trade: -411 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +759.86 USD
Massima perdita consecutiva: -1 046.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
|
Earnex-Trade
|0.34 × 76
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 227
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.43 × 14
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VantageInternational-Live 13
|0.67 × 6
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 236
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.73 × 10620
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5681
|
PacificUnionLLC-Live
|0.96 × 55
