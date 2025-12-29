СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / A7302600
Nguyen An Nguyen

A7302600

Nguyen An Nguyen
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
9 (75.00%)
Убыточных трейдов:
3 (25.00%)
Лучший трейд:
111.54 USD
Худший трейд:
-39.63 USD
Общая прибыль:
284.54 USD (409 590 pips)
Общий убыток:
-67.98 USD (399 152 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (68.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
111.54 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.48
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
362 дня
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
4.18
Длинных трейдов:
8 (66.67%)
Коротких трейдов:
4 (33.33%)
Профит фактор:
4.19
Мат. ожидание:
18.05 USD
Средняя прибыль:
31.62 USD
Средний убыток:
-22.66 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-51.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-51.64 USD (2)
Прирост в месяц:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.26 USD
Максимальная:
51.83 USD (1.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 2
BTCUSD 2
XAUUSD 2
USDJPY 2
USTEC 1
JP225 1
GBPJPY 1
XTIUSD 1
1 2
1 2
1 2
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 103
BTCUSD -6
XAUUSD -27
USDJPY 12
USTEC 4
JP225 17
GBPJPY 2
XTIUSD 112
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 843
BTCUSD -64K
XAUUSD -2.9K
USDJPY 666
USTEC 5.7K
JP225 70K
GBPJPY 224
XTIUSD 215
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +111.54 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +68.90 USD
Макс. убыток в серии: -51.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VTMarkets-Live
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Earnex-Trade
0.34 × 76
ICMarketsEU-MT5-2
0.34 × 32
PacificUnionLLC-Live
0.83 × 6
KuberaCapitalMarkets-Server
0.89 × 771
Eightcap-Live
0.89 × 55
ICMarketsSC-MT5
0.93 × 5469
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 4
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
ICMarketsAU-Live
1.33 × 246
Exness-MT5Real8
1.35 × 485
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 229
VantageInternational-Live 3
1.78 × 23
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
еще 111...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.29 14:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 361 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика