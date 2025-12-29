SignaleKategorien
Nguyen An Nguyen

A7302600

Nguyen An Nguyen
0 Bewertungen
5 Wochen
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
12
Gewinntrades:
9 (75.00%)
Verlusttrades:
3 (25.00%)
Bester Trade:
111.54 USD
Schlechtester Trade:
-39.63 USD
Bruttoprofit:
284.54 USD (409 590 pips)
Bruttoverlust:
-67.98 USD (399 152 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (68.90 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
111.54 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.48
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
362 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
4.18
Long-Positionen:
8 (66.67%)
Short-Positionen:
4 (33.33%)
Profit-Faktor:
4.19
Mathematische Gewinnerwartung:
18.05 USD
Durchschnittlicher Profit:
31.62 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-22.66 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-51.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-51.64 USD (2)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.26 USD
Maximaler:
51.83 USD (1.13%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 2
BTCUSD 2
XAUUSD 2
USDJPY 2
USTEC 1
JP225 1
GBPJPY 1
XTIUSD 1
1 2
1 2
1 2
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 103
BTCUSD -6
XAUUSD -27
USDJPY 12
USTEC 4
JP225 17
GBPJPY 2
XTIUSD 112
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 843
BTCUSD -64K
XAUUSD -2.9K
USDJPY 666
USTEC 5.7K
JP225 70K
GBPJPY 224
XTIUSD 215
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +111.54 USD
Schlechtester Trade: -40 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +68.90 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -51.64 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VTMarkets-Live
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Earnex-Trade
0.34 × 76
ICMarketsEU-MT5-2
0.34 × 32
PacificUnionLLC-Live
0.83 × 6
KuberaCapitalMarkets-Server
0.89 × 771
Eightcap-Live
0.89 × 55
ICMarketsSC-MT5
0.93 × 5469
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 4
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
ICMarketsAU-Live
1.33 × 246
Exness-MT5Real8
1.35 × 485
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 229
VantageInternational-Live 3
1.78 × 23
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
Keine Bewertungen
2025.12.29 14:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 361 days
