- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
12
Gewinntrades:
9 (75.00%)
Verlusttrades:
3 (25.00%)
Bester Trade:
111.54 USD
Schlechtester Trade:
-39.63 USD
Bruttoprofit:
284.54 USD (409 590 pips)
Bruttoverlust:
-67.98 USD (399 152 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (68.90 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
111.54 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.48
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
362 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
4.18
Long-Positionen:
8 (66.67%)
Short-Positionen:
4 (33.33%)
Profit-Faktor:
4.19
Mathematische Gewinnerwartung:
18.05 USD
Durchschnittlicher Profit:
31.62 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-22.66 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-51.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-51.64 USD (2)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.26 USD
Maximaler:
51.83 USD (1.13%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2
|BTCUSD
|2
|XAUUSD
|2
|USDJPY
|2
|USTEC
|1
|JP225
|1
|GBPJPY
|1
|XTIUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|103
|BTCUSD
|-6
|XAUUSD
|-27
|USDJPY
|12
|USTEC
|4
|JP225
|17
|GBPJPY
|2
|XTIUSD
|112
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|843
|BTCUSD
|-64K
|XAUUSD
|-2.9K
|USDJPY
|666
|USTEC
|5.7K
|JP225
|70K
|GBPJPY
|224
|XTIUSD
|215
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +111.54 USD
Schlechtester Trade: -40 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +68.90 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -51.64 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Earnex-Trade
|0.34 × 76
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.34 × 32
|
PacificUnionLLC-Live
|0.83 × 6
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.89 × 771
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
ICMarketsSC-MT5
|0.93 × 5469
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 4
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
ICMarketsAU-Live
|1.33 × 246
|
Exness-MT5Real8
|1.35 × 485
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 229
|
VantageInternational-Live 3
|1.78 × 23
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
noch 111 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen