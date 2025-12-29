- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
9 (75.00%)
Negociações com perda:
3 (25.00%)
Melhor negociação:
111.54 USD
Pior negociação:
-39.63 USD
Lucro bruto:
284.54 USD (409 590 pips)
Perda bruta:
-67.98 USD (399 152 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (68.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
111.54 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.48
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
362 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
4.18
Negociações longas:
8 (66.67%)
Negociações curtas:
4 (33.33%)
Fator de lucro:
4.19
Valor esperado:
18.05 USD
Lucro médio:
31.62 USD
Perda média:
-22.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-51.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-51.64 USD (2)
Crescimento mensal:
0.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.26 USD
Máximo:
51.83 USD (1.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2
|BTCUSD
|2
|XAUUSD
|2
|USDJPY
|2
|USTEC
|1
|JP225
|1
|GBPJPY
|1
|XTIUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|103
|BTCUSD
|-6
|XAUUSD
|-27
|USDJPY
|12
|USTEC
|4
|JP225
|17
|GBPJPY
|2
|XTIUSD
|112
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|843
|BTCUSD
|-64K
|XAUUSD
|-2.9K
|USDJPY
|666
|USTEC
|5.7K
|JP225
|70K
|GBPJPY
|224
|XTIUSD
|215
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +111.54 USD
Pior negociação: -40 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +68.90 USD
Máxima perda consecutiva: -51.64 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Earnex-Trade
|0.34 × 76
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.34 × 32
|
PacificUnionLLC-Live
|0.83 × 6
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.89 × 771
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
ICMarketsSC-MT5
|0.93 × 5469
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 4
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
ICMarketsAU-Live
|1.33 × 246
|
Exness-MT5Real8
|1.35 × 485
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 229
|
VantageInternational-Live 3
|1.78 × 23
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
