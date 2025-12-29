SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / A7302600
Nguyen An Nguyen

A7302600

Nguyen An Nguyen
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
12
Bénéfice trades:
9 (75.00%)
Perte trades:
3 (25.00%)
Meilleure transaction:
111.54 USD
Pire transaction:
-39.63 USD
Bénéfice brut:
284.54 USD (409 590 pips)
Perte brute:
-67.98 USD (399 152 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (68.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
111.54 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.48
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
362 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
4.18
Longs trades:
8 (66.67%)
Courts trades:
4 (33.33%)
Facteur de profit:
4.19
Rendement attendu:
18.05 USD
Bénéfice moyen:
31.62 USD
Perte moyenne:
-22.66 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-51.64 USD)
Perte consécutive maximale:
-51.64 USD (2)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.26 USD
Maximal:
51.83 USD (1.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 2
BTCUSD 2
XAUUSD 2
USDJPY 2
USTEC 1
JP225 1
GBPJPY 1
XTIUSD 1
1 2
1 2
1 2
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 103
BTCUSD -6
XAUUSD -27
USDJPY 12
USTEC 4
JP225 17
GBPJPY 2
XTIUSD 112
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 843
BTCUSD -64K
XAUUSD -2.9K
USDJPY 666
USTEC 5.7K
JP225 70K
GBPJPY 224
XTIUSD 215
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +111.54 USD
Pire transaction: -40 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +68.90 USD
Perte consécutive maximale: -51.64 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VTMarkets-Live
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Earnex-Trade
0.34 × 76
ICMarketsEU-MT5-2
0.34 × 32
PacificUnionLLC-Live
0.83 × 6
KuberaCapitalMarkets-Server
0.89 × 771
Eightcap-Live
0.89 × 55
ICMarketsSC-MT5
0.93 × 5469
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 4
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
ICMarketsAU-Live
1.33 × 246
Exness-MT5Real8
1.35 × 485
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 229
VantageInternational-Live 3
1.78 × 23
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
111 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.12.29 14:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 361 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire