Nguyen An Nguyen

A7302600

Nguyen An Nguyen
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
9 (75.00%)
Loss Trade:
3 (25.00%)
Best Trade:
111.54 USD
Worst Trade:
-39.63 USD
Profitto lordo:
284.54 USD (409 590 pips)
Perdita lorda:
-67.98 USD (399 152 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (68.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
111.54 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
362 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
4.18
Long Trade:
8 (66.67%)
Short Trade:
4 (33.33%)
Fattore di profitto:
4.19
Profitto previsto:
18.05 USD
Profitto medio:
31.62 USD
Perdita media:
-22.66 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-51.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.64 USD (2)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.26 USD
Massimale:
51.83 USD (1.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 2
BTCUSD 2
XAUUSD 2
USDJPY 2
USTEC 1
JP225 1
GBPJPY 1
XTIUSD 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 103
BTCUSD -6
XAUUSD -27
USDJPY 12
USTEC 4
JP225 17
GBPJPY 2
XTIUSD 112
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 843
BTCUSD -64K
XAUUSD -2.9K
USDJPY 666
USTEC 5.7K
JP225 70K
GBPJPY 224
XTIUSD 215
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +111.54 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +68.90 USD
Massima perdita consecutiva: -51.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VTMarkets-Live
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Earnex-Trade
0.34 × 76
ICMarketsEU-MT5-2
0.34 × 32
PacificUnionLLC-Live
0.83 × 6
KuberaCapitalMarkets-Server
0.89 × 771
Eightcap-Live
0.89 × 55
ICMarketsSC-MT5
0.93 × 5469
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 4
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
ICMarketsAU-Live
1.33 × 246
Exness-MT5Real8
1.35 × 485
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 229
VantageInternational-Live 3
1.78 × 23
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
Non ci sono recensioni
2025.12.29 14:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 361 days
