Nguyen An Nguyen

A7302600

Nguyen An Nguyen
0 comentarios
5 semanas
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
12
Transacciones Rentables:
9 (75.00%)
Transacciones Irrentables:
3 (25.00%)
Mejor transacción:
111.54 USD
Peor transacción:
-39.63 USD
Beneficio Bruto:
284.54 USD (409 590 pips)
Pérdidas Brutas:
-67.98 USD (399 152 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (68.90 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
111.54 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.48
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
362 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
4.18
Transacciones Largas:
8 (66.67%)
Transacciones Cortas:
4 (33.33%)
Factor de Beneficio:
4.19
Beneficio Esperado:
18.05 USD
Beneficio medio:
31.62 USD
Pérdidas medias:
-22.66 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-51.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-51.64 USD (2)
Crecimiento al mes:
0.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.26 USD
Máxima:
51.83 USD (1.13%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 2
BTCUSD 2
XAUUSD 2
USDJPY 2
USTEC 1
JP225 1
GBPJPY 1
XTIUSD 1
1 2
1 2
1 2
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 103
BTCUSD -6
XAUUSD -27
USDJPY 12
USTEC 4
JP225 17
GBPJPY 2
XTIUSD 112
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 843
BTCUSD -64K
XAUUSD -2.9K
USDJPY 666
USTEC 5.7K
JP225 70K
GBPJPY 224
XTIUSD 215
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +111.54 USD
Peor transacción: -40 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +68.90 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -51.64 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VTMarkets-Live
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Earnex-Trade
0.34 × 76
ICMarketsEU-MT5-2
0.34 × 32
PacificUnionLLC-Live
0.83 × 6
KuberaCapitalMarkets-Server
0.89 × 771
Eightcap-Live
0.89 × 55
ICMarketsSC-MT5
0.93 × 5469
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 4
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
ICMarketsAU-Live
1.33 × 246
Exness-MT5Real8
1.35 × 485
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 229
VantageInternational-Live 3
1.78 × 23
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
otros 111...
No hay comentarios
2025.12.29 14:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 361 days
