- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
12
Transacciones Rentables:
9 (75.00%)
Transacciones Irrentables:
3 (25.00%)
Mejor transacción:
111.54 USD
Peor transacción:
-39.63 USD
Beneficio Bruto:
284.54 USD (409 590 pips)
Pérdidas Brutas:
-67.98 USD (399 152 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (68.90 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
111.54 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.48
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
362 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
4.18
Transacciones Largas:
8 (66.67%)
Transacciones Cortas:
4 (33.33%)
Factor de Beneficio:
4.19
Beneficio Esperado:
18.05 USD
Beneficio medio:
31.62 USD
Pérdidas medias:
-22.66 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-51.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-51.64 USD (2)
Crecimiento al mes:
0.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.26 USD
Máxima:
51.83 USD (1.13%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2
|BTCUSD
|2
|XAUUSD
|2
|USDJPY
|2
|USTEC
|1
|JP225
|1
|GBPJPY
|1
|XTIUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|103
|BTCUSD
|-6
|XAUUSD
|-27
|USDJPY
|12
|USTEC
|4
|JP225
|17
|GBPJPY
|2
|XTIUSD
|112
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|843
|BTCUSD
|-64K
|XAUUSD
|-2.9K
|USDJPY
|666
|USTEC
|5.7K
|JP225
|70K
|GBPJPY
|224
|XTIUSD
|215
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +111.54 USD
Peor transacción: -40 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +68.90 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -51.64 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Earnex-Trade
|0.34 × 76
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.34 × 32
|
PacificUnionLLC-Live
|0.83 × 6
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.89 × 771
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
ICMarketsSC-MT5
|0.93 × 5469
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 4
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
ICMarketsAU-Live
|1.33 × 246
|
Exness-MT5Real8
|1.35 × 485
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 229
|
VantageInternational-Live 3
|1.78 × 23
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
otros 111...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios