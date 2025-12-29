シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / A7302600
Nguyen An Nguyen

A7302600

Nguyen An Nguyen
レビュー0件
5週間
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
12
利益トレード:
9 (75.00%)
損失トレード:
3 (25.00%)
ベストトレード:
111.54 USD
最悪のトレード:
-39.63 USD
総利益:
284.54 USD (409 590 pips)
総損失:
-67.98 USD (399 152 pips)
最大連続の勝ち:
6 (68.90 USD)
最大連続利益:
111.54 USD (1)
シャープレシオ:
0.48
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
362 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
4.18
長いトレード:
8 (66.67%)
短いトレード:
4 (33.33%)
プロフィットファクター:
4.19
期待されたペイオフ:
18.05 USD
平均利益:
31.62 USD
平均損失:
-22.66 USD
最大連続の負け:
2 (-51.64 USD)
最大連続損失:
-51.64 USD (2)
月間成長:
0.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.26 USD
最大の:
51.83 USD (1.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 2
BTCUSD 2
XAUUSD 2
USDJPY 2
USTEC 1
JP225 1
GBPJPY 1
XTIUSD 1
1 2
1 2
1 2
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 103
BTCUSD -6
XAUUSD -27
USDJPY 12
USTEC 4
JP225 17
GBPJPY 2
XTIUSD 112
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 843
BTCUSD -64K
XAUUSD -2.9K
USDJPY 666
USTEC 5.7K
JP225 70K
GBPJPY 224
XTIUSD 215
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +111.54 USD
最悪のトレード: -40 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +68.90 USD
最大連続損失: -51.64 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VTMarkets-Live
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Earnex-Trade
0.34 × 76
ICMarketsEU-MT5-2
0.34 × 32
PacificUnionLLC-Live
0.83 × 6
KuberaCapitalMarkets-Server
0.89 × 771
Eightcap-Live
0.89 × 55
ICMarketsSC-MT5
0.93 × 5469
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 4
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
ICMarketsAU-Live
1.33 × 246
Exness-MT5Real8
1.35 × 485
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 229
VantageInternational-Live 3
1.78 × 23
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
111 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.29 14:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 361 days
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録