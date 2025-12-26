- Прирост
Всего трейдов:
126
Прибыльных трейдов:
94 (74.60%)
Убыточных трейдов:
32 (25.40%)
Лучший трейд:
136.02 USD
Худший трейд:
-34.93 USD
Общая прибыль:
813.00 USD (16 618 pips)
Общий убыток:
-220.36 USD (3 027 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (146.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
146.10 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.40%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
16.54
Длинных трейдов:
117 (92.86%)
Коротких трейдов:
9 (7.14%)
Профит фактор:
3.69
Мат. ожидание:
4.70 USD
Средняя прибыль:
8.65 USD
Средний убыток:
-6.89 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-28.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-35.83 USD (3)
Прирост в месяц:
11.04%
Алготрейдинг:
43%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.07 USD
Максимальная:
35.83 USD (1.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.54% (34.90 USD)
По эквити:
1.66% (93.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US30
|126
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US30
|593
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US30
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +136.02 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +146.10 USD
Макс. убыток в серии: -28.73 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.42 × 248
Нет отзывов
