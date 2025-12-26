- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
126
Transacciones Rentables:
94 (74.60%)
Transacciones Irrentables:
32 (25.40%)
Mejor transacción:
136.02 USD
Peor transacción:
-34.93 USD
Beneficio Bruto:
813.00 USD (16 618 pips)
Pérdidas Brutas:
-220.36 USD (3 027 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (146.10 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
146.10 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.40%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
16.54
Transacciones Largas:
117 (92.86%)
Transacciones Cortas:
9 (7.14%)
Factor de Beneficio:
3.69
Beneficio Esperado:
4.70 USD
Beneficio medio:
8.65 USD
Pérdidas medias:
-6.89 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-28.73 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-35.83 USD (3)
Crecimiento al mes:
11.04%
Trading algorítmico:
43%
Reducción de balance:
Absoluto:
15.07 USD
Máxima:
35.83 USD (1.38%)
Reducción relativa:
De balance:
1.54% (34.90 USD)
De fondos:
1.66% (93.30 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|US30
|126
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|US30
|593
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|US30
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +136.02 USD
Peor transacción: -35 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +146.10 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -28.73 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-MT5-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.42 × 248
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
12%
0
0
USD
USD
5.6K
USD
USD
9
43%
126
74%
100%
3.68
4.70
USD
USD
2%
1:200