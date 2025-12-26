- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
126
Profit Trade:
94 (74.60%)
Loss Trade:
32 (25.40%)
Best Trade:
136.02 USD
Worst Trade:
-34.93 USD
Profitto lordo:
813.00 USD (16 618 pips)
Perdita lorda:
-220.36 USD (3 027 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (146.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
146.10 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.40%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
16.54
Long Trade:
117 (92.86%)
Short Trade:
9 (7.14%)
Fattore di profitto:
3.69
Profitto previsto:
4.70 USD
Profitto medio:
8.65 USD
Perdita media:
-6.89 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-28.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.83 USD (3)
Crescita mensile:
11.04%
Algo trading:
43%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.07 USD
Massimale:
35.83 USD (1.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.54% (34.90 USD)
Per equità:
1.66% (93.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|126
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|593
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +136.02 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +146.10 USD
Massima perdita consecutiva: -28.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.42 × 248
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
12%
0
0
USD
USD
5.6K
USD
USD
9
43%
126
74%
100%
3.68
4.70
USD
USD
2%
1:200