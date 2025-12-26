- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
126
盈利交易:
94 (74.60%)
亏损交易:
32 (25.40%)
最好交易:
136.02 USD
最差交易:
-34.93 USD
毛利:
813.00 USD (16 618 pips)
毛利亏损:
-220.36 USD (3 027 pips)
最大连续赢利:
14 (146.10 USD)
最大连续盈利:
146.10 USD (14)
夏普比率:
0.31
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.40%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
23
平均持有时间:
5 小时
采收率:
16.54
长期交易:
117 (92.86%)
短期交易:
9 (7.14%)
利润因子:
3.69
预期回报:
4.70 USD
平均利润:
8.65 USD
平均损失:
-6.89 USD
最大连续失误:
5 (-28.73 USD)
最大连续亏损:
-35.83 USD (3)
每月增长:
11.04%
算法交易:
43%
结余跌幅:
绝对:
15.07 USD
最大值:
35.83 USD (1.38%)
相对跌幅:
结余:
1.54% (34.90 USD)
净值:
1.66% (93.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US30
|126
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US30
|593
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US30
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +136.02 USD
最差交易: -35 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +146.10 USD
最大连续亏损: -28.73 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
12%
0
0
USD
USD
5.6K
USD
USD
9
43%
126
74%
100%
3.68
4.70
USD
USD
2%
1:200