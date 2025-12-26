- 자본
트레이드:
190
이익 거래:
152 (80.00%)
손실 거래:
38 (20.00%)
최고의 거래:
136.02 USD
최악의 거래:
-68.75 USD
총 수익:
1 121.62 USD (25 516 pips)
총 손실:
-325.30 USD (4 959 pips)
연속 최대 이익:
25 (97.20 USD)
연속 최대 이익:
146.10 USD (14)
샤프 비율:
0.29
거래 활동:
43.70%
최대 입금량:
6.85%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
64
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
8.17
롱(주식매수):
159 (83.68%)
숏(주식차입매도):
31 (16.32%)
수익 요인:
3.45
기대수익:
4.19 USD
평균 이익:
7.38 USD
평균 손실:
-8.56 USD
연속 최대 손실:
5 (-28.73 USD)
연속 최대 손실:
-97.49 USD (2)
월별 성장률:
10.11%
Algo 트레이딩:
41%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
15.07 USD
최대한의:
97.49 USD (3.60%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.70% (97.49 USD)
자본금별:
8.59% (489.39 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US30
|187
|BTCUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US30
|796
|BTCUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US30
|18K
|BTCUSD
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +136.02 USD
최악의 거래: -69 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +97.20 USD
연속 최대 손실: -28.73 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
16%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
10
41%
190
80%
44%
3.44
4.19
USD
USD
9%
1:200