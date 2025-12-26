- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
126
利益トレード:
94 (74.60%)
損失トレード:
32 (25.40%)
ベストトレード:
136.02 USD
最悪のトレード:
-34.93 USD
総利益:
813.00 USD (16 618 pips)
総損失:
-220.36 USD (3 027 pips)
最大連続の勝ち:
14 (146.10 USD)
最大連続利益:
146.10 USD (14)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.40%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
16.54
長いトレード:
117 (92.86%)
短いトレード:
9 (7.14%)
プロフィットファクター:
3.69
期待されたペイオフ:
4.70 USD
平均利益:
8.65 USD
平均損失:
-6.89 USD
最大連続の負け:
5 (-28.73 USD)
最大連続損失:
-35.83 USD (3)
月間成長:
11.04%
アルゴリズム取引:
43%
残高によるドローダウン:
絶対:
15.07 USD
最大の:
35.83 USD (1.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.54% (34.90 USD)
エクイティによる:
1.66% (93.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US30
|126
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US30
|593
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US30
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +136.02 USD
最悪のトレード: -35 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +146.10 USD
最大連続損失: -28.73 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.42 × 248
