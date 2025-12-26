- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
126
Negociações com lucro:
94 (74.60%)
Negociações com perda:
32 (25.40%)
Melhor negociação:
136.02 USD
Pior negociação:
-34.93 USD
Lucro bruto:
813.00 USD (16 618 pips)
Perda bruta:
-220.36 USD (3 027 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (146.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
146.10 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.40%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
16.54
Negociações longas:
117 (92.86%)
Negociações curtas:
9 (7.14%)
Fator de lucro:
3.69
Valor esperado:
4.70 USD
Lucro médio:
8.65 USD
Perda média:
-6.89 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-28.73 USD)
Máxima perda consecutiva:
-35.83 USD (3)
Crescimento mensal:
11.04%
Algotrading:
43%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
15.07 USD
Máximo:
35.83 USD (1.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.54% (34.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.66% (93.30 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US30
|126
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US30
|593
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US30
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.42 × 248
