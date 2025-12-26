- Wachstum
Trades insgesamt:
126
Gewinntrades:
94 (74.60%)
Verlusttrades:
32 (25.40%)
Bester Trade:
136.02 USD
Schlechtester Trade:
-34.93 USD
Bruttoprofit:
813.00 USD (16 618 pips)
Bruttoverlust:
-220.36 USD (3 027 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (146.10 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
146.10 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.40%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
16.54
Long-Positionen:
117 (92.86%)
Short-Positionen:
9 (7.14%)
Profit-Faktor:
3.69
Mathematische Gewinnerwartung:
4.70 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.65 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.89 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-28.73 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-35.83 USD (3)
Wachstum pro Monat :
11.04%
Algo-Trading:
43%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
15.07 USD
Maximaler:
35.83 USD (1.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.54% (34.90 USD)
Kapital:
1.66% (93.30 USD)
Bester Trade: +136.02 USD
Schlechtester Trade: -35 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +146.10 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -28.73 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-MT5-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.42 × 248
