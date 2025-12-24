СигналыРазделы
Franco Adrian Despouse Sobarzo

SWING DESPOUSE

Franco Adrian Despouse Sobarzo
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 55 USD в месяц
прирост с 2025 8%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
9 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
28.25 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
66.67 USD (1 165 pips)
Общий убыток:
-3.80 USD
Макс. серия выигрышей:
9 (66.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.67 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.92
Торговая активность:
65.43%
Макс. загрузка депозита:
13.31%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
33.09
Длинных трейдов:
5 (55.56%)
Коротких трейдов:
4 (44.44%)
Профит фактор:
17.54
Мат. ожидание:
7.41 USD
Средняя прибыль:
7.41 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
8.42%
Алготрейдинг:
66%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.00 USD
Максимальная:
1.90 USD (0.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
6.24% (47.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPAUD+ 3
USDCHF+ 2
USDCAD+ 1
AUDUSD+ 1
AUDCAD+ 1
EURNZD+ 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPAUD+ 39
USDCHF+ 6
USDCAD+ 1
AUDUSD+ 11
AUDCAD+ 3
EURNZD+ 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPAUD+ 727
USDCHF+ 74
USDCAD+ 31
AUDUSD+ 119
AUDCAD+ 71
EURNZD+ 143
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +28.25 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +66.67 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Developed by the author, this strategy operates on a set of currency pairs with relatively low volatility, seeking to generate returns through mean-reversion principles backed by additional entry indicators. The robot is designed to run fully automated on the MetaTrader 5 platform, offering disciplined risk management and a configuration adaptable to different risk profiles.

Key features
- Trading logic: entries based on mean-reversion principles with confirmations from entry indicators; exits via stop loss, take profit, trailing stop, or closures under predefined conditions to manage risk and profitability.
- Risk management: configurable lot size, per-trade risk calculation, drawdown limit, daily/weekly limits, and trailing stop where applicable.
2025.12.30 02:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 01:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 17:17
Share of trading days is too low
2025.12.26 17:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.26 16:14
Share of trading days is too low
2025.12.26 16:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.24 21:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 21:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 21:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.24 21:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 21:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SWING DESPOUSE
55 USD в месяц
8%
0
0
USD
813
USD
1
66%
9
100%
65%
17.54
7.41
USD
6%
1:500
