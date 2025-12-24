- Прирост
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
9 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
28.25 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
66.67 USD (1 165 pips)
Общий убыток:
-3.80 USD
Макс. серия выигрышей:
9 (66.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.67 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.92
Торговая активность:
65.43%
Макс. загрузка депозита:
13.31%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
33.09
Длинных трейдов:
5 (55.56%)
Коротких трейдов:
4 (44.44%)
Профит фактор:
17.54
Мат. ожидание:
7.41 USD
Средняя прибыль:
7.41 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
8.42%
Алготрейдинг:
66%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.00 USD
Максимальная:
1.90 USD (0.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
6.24% (47.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD+
|3
|USDCHF+
|2
|USDCAD+
|1
|AUDUSD+
|1
|AUDCAD+
|1
|EURNZD+
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD+
|39
|USDCHF+
|6
|USDCAD+
|1
|AUDUSD+
|11
|AUDCAD+
|3
|EURNZD+
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD+
|727
|USDCHF+
|74
|USDCAD+
|31
|AUDUSD+
|119
|AUDCAD+
|71
|EURNZD+
|143
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +28.25 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +66.67 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Developed by the author, this strategy operates on a set of currency pairs with relatively low volatility, seeking to generate returns through mean-reversion principles backed by additional entry indicators. The robot is designed to run fully automated on the MetaTrader 5 platform, offering disciplined risk management and a configuration adaptable to different risk profiles.
Key features
- Trading logic: entries based on mean-reversion principles with confirmations from entry indicators; exits via stop loss, take profit, trailing stop, or closures under predefined conditions to manage risk and profitability.
- Risk management: configurable lot size, per-trade risk calculation, drawdown limit, daily/weekly limits, and trailing stop where applicable.
