Franco Adrian Despouse Sobarzo

SWING DESPOUSE

Franco Adrian Despouse Sobarzo
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 8%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
9 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
28.25 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
66.67 USD (1 165 pips)
Perda bruta:
-3.80 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (66.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
66.67 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.92
Atividade de negociação:
66.44%
Depósito máximo carregado:
13.31%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
33.09
Negociações longas:
5 (55.56%)
Negociações curtas:
4 (44.44%)
Fator de lucro:
17.54
Valor esperado:
7.41 USD
Lucro médio:
7.41 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
8.42%
Algotrading:
66%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.00 USD
Máximo:
1.90 USD (0.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.24% (47.08 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPAUD+ 3
USDCHF+ 2
USDCAD+ 1
AUDUSD+ 1
AUDCAD+ 1
EURNZD+ 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPAUD+ 39
USDCHF+ 6
USDCAD+ 1
AUDUSD+ 11
AUDCAD+ 3
EURNZD+ 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPAUD+ 727
USDCHF+ 74
USDCAD+ 31
AUDUSD+ 119
AUDCAD+ 71
EURNZD+ 143
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +28.25 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +66.67 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Developed by the author, this strategy operates on a set of currency pairs with relatively low volatility, seeking to generate returns through mean-reversion principles backed by additional entry indicators. The robot is designed to run fully automated on the MetaTrader 5 platform, offering disciplined risk management and a configuration adaptable to different risk profiles.

Key features
- Trading logic: entries based on mean-reversion principles with confirmations from entry indicators; exits via stop loss, take profit, trailing stop, or closures under predefined conditions to manage risk and profitability.
- Risk management: configurable lot size, per-trade risk calculation, drawdown limit, daily/weekly limits, and trailing stop where applicable.
Sem comentários
2025.12.30 02:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 01:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 17:17
Share of trading days is too low
2025.12.26 17:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.26 16:14
Share of trading days is too low
2025.12.26 16:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.24 21:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 21:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 21:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.24 21:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 21:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
SWING DESPOUSE
8%
0
0
USD
813
USD
1
66%
9
100%
66%
17.54
7.41
USD
6%
1:500
