Negociações:
9
Negociações com lucro:
9 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
28.25 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
66.67 USD (1 165 pips)
Perda bruta:
-3.80 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (66.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
66.67 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.92
Atividade de negociação:
66.44%
Depósito máximo carregado:
13.31%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
33.09
Negociações longas:
5 (55.56%)
Negociações curtas:
4 (44.44%)
Fator de lucro:
17.54
Valor esperado:
7.41 USD
Lucro médio:
7.41 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
8.42%
Algotrading:
66%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.00 USD
Máximo:
1.90 USD (0.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.24% (47.08 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPAUD+
|3
|USDCHF+
|2
|USDCAD+
|1
|AUDUSD+
|1
|AUDCAD+
|1
|EURNZD+
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPAUD+
|39
|USDCHF+
|6
|USDCAD+
|1
|AUDUSD+
|11
|AUDCAD+
|3
|EURNZD+
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPAUD+
|727
|USDCHF+
|74
|USDCAD+
|31
|AUDUSD+
|119
|AUDCAD+
|71
|EURNZD+
|143
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Developed by the author, this strategy operates on a set of currency pairs with relatively low volatility, seeking to generate returns through mean-reversion principles backed by additional entry indicators. The robot is designed to run fully automated on the MetaTrader 5 platform, offering disciplined risk management and a configuration adaptable to different risk profiles.
Key features
- Trading logic: entries based on mean-reversion principles with confirmations from entry indicators; exits via stop loss, take profit, trailing stop, or closures under predefined conditions to manage risk and profitability.
- Risk management: configurable lot size, per-trade risk calculation, drawdown limit, daily/weekly limits, and trailing stop where applicable.
