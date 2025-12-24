- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1
Transacciones Rentables:
1 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
5.97 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
5.97 USD (51 pips)
Pérdidas Brutas:
-1.50 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
1 (5.97 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5.97 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
47.14%
Carga máxima del depósito:
4.65%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
4.47
Transacciones Largas:
0 (0.00%)
Transacciones Cortas:
1 (100.00%)
Factor de Beneficio:
3.98
Beneficio Esperado:
5.97 USD
Beneficio medio:
5.97 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
0.73%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.00 USD
Máxima:
1.00 USD (0.13%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
4.78% (36.06 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDCHF+
|1
|
1
|
1
|
1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDCHF+
|5
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDCHF+
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +5.97 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +5.97 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Desarrollada por el autor, esta estrategia opera con un conjunto de pares de divisas de volatilidad relativamente baja, buscando capturar rentabilidad mediante principios de reversión a la media respaldados por indicadores de entrada adicionales. El robot está diseñado para ejecutarse de forma totalmente automatizada en la plataforma MetaTrader 5, ofreciendo una gestión de riesgos disciplinada y una configuración adaptable a distintos perfiles de riesgo.
Características clave
- Lógica de trading: entradas basadas en principios de mean reversion con confirmaciones de indicadores de entrada; salidas mediante stop loss, take profit, trailing stop o cierres por condiciones predefinidas para gestionar el riesgo y la rentabilidad.
- Gestión de riesgos: tamaño de lote configurable, cálculo de riesgo por operación, límite de drawdown, límites diarios/semanales y trailing stop cuando corresponda.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
55 USD al mes
1%
0
0
USD
USD
754
USD
USD
0
100%
1
100%
47%
3.98
5.97
USD
USD
5%
1:500