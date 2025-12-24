- 자본
트레이드:
28
이익 거래:
26 (92.85%)
손실 거래:
2 (7.14%)
최고의 거래:
43.13 USD
최악의 거래:
-71.15 USD
총 수익:
197.13 USD (3 709 pips)
총 손실:
-120.59 USD (2 446 pips)
연속 최대 이익:
24 (190.57 USD)
연속 최대 이익:
190.57 USD (24)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
87.53%
최대 입금량:
20.40%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
0.70
롱(주식매수):
15 (53.57%)
숏(주식차입매도):
13 (46.43%)
수익 요인:
1.63
기대수익:
2.73 USD
평균 이익:
7.58 USD
평균 손실:
-60.30 USD
연속 최대 손실:
2 (-107.94 USD)
연속 최대 손실:
-107.94 USD (2)
월별 성장률:
10.59%
Algo 트레이딩:
39%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.00 USD
최대한의:
109.54 USD (11.78%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.65% (108.54 USD)
자본금별:
32.08% (298.01 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPAUD+
|8
|AUDCAD+
|5
|USDCHF+
|4
|AUDUSD+
|2
|EURUSD+
|2
|USDCAD+
|1
|EURNZD+
|1
|NZDCAD+
|1
|EURSGD+
|1
|GBPCAD+
|1
|EURAUD+
|1
|AUDSGD+
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPAUD+
|102
|AUDCAD+
|-99
|USDCHF+
|8
|AUDUSD+
|12
|EURUSD+
|12
|USDCAD+
|1
|EURNZD+
|4
|NZDCAD+
|9
|EURSGD+
|4
|GBPCAD+
|15
|EURAUD+
|11
|AUDSGD+
|2
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPAUD+
|1.7K
|AUDCAD+
|-2.1K
|USDCHF+
|167
|AUDUSD+
|138
|EURUSD+
|221
|USDCAD+
|31
|EURNZD+
|143
|NZDCAD+
|214
|EURSGD+
|111
|GBPCAD+
|348
|EURAUD+
|285
|AUDSGD+
|86
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +43.13 USD
최악의 거래: -71 USD
연속 최대 이익: 24
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +190.57 USD
연속 최대 손실: -107.94 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Developed by the author, this strategy operates on a set of currency pairs with relatively low volatility, seeking to generate returns through mean-reversion principles backed by additional entry indicators. The robot is designed to run fully automated on the MetaTrader 5 platform, offering disciplined risk management and a configuration adaptable to different risk profiles.
Key features
- Trading logic: entries based on mean-reversion principles with confirmations from entry indicators; exits via stop loss, take profit, trailing stop, or closures under predefined conditions to manage risk and profitability.
- Risk management: configurable lot size, per-trade risk calculation, drawdown limit, daily/weekly limits, and trailing stop where applicable.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
11%
0
0
USD
USD
827
USD
USD
2
39%
28
92%
88%
1.63
2.73
USD
USD
32%
1:500