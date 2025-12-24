シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / SWING DESPOUSE
Franco Adrian Despouse Sobarzo

SWING DESPOUSE

Franco Adrian Despouse Sobarzo
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  55  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 8%
VantageInternational-Live 5
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
9 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
28.25 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
66.67 USD (1 165 pips)
総損失:
-3.80 USD
最大連続の勝ち:
9 (66.67 USD)
最大連続利益:
66.67 USD (9)
シャープレシオ:
0.92
取引アクティビティ:
66.44%
最大入金額:
13.31%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
33.09
長いトレード:
5 (55.56%)
短いトレード:
4 (44.44%)
プロフィットファクター:
17.54
期待されたペイオフ:
7.41 USD
平均利益:
7.41 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
8.42%
アルゴリズム取引:
66%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.00 USD
最大の:
1.90 USD (0.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
6.24% (47.08 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPAUD+ 3
USDCHF+ 2
USDCAD+ 1
AUDUSD+ 1
AUDCAD+ 1
EURNZD+ 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPAUD+ 39
USDCHF+ 6
USDCAD+ 1
AUDUSD+ 11
AUDCAD+ 3
EURNZD+ 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPAUD+ 727
USDCHF+ 74
USDCAD+ 31
AUDUSD+ 119
AUDCAD+ 71
EURNZD+ 143
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +28.25 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +66.67 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Developed by the author, this strategy operates on a set of currency pairs with relatively low volatility, seeking to generate returns through mean-reversion principles backed by additional entry indicators. The robot is designed to run fully automated on the MetaTrader 5 platform, offering disciplined risk management and a configuration adaptable to different risk profiles.

Key features
- Trading logic: entries based on mean-reversion principles with confirmations from entry indicators; exits via stop loss, take profit, trailing stop, or closures under predefined conditions to manage risk and profitability.
- Risk management: configurable lot size, per-trade risk calculation, drawdown limit, daily/weekly limits, and trailing stop where applicable.
レビューなし
2025.12.30 02:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 01:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 17:17
Share of trading days is too low
2025.12.26 17:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.26 16:14
Share of trading days is too low
2025.12.26 16:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.24 21:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 21:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 21:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.24 21:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 21:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
SWING DESPOUSE
55 USD/月
8%
0
0
USD
813
USD
1
66%
9
100%
66%
17.54
7.41
USD
6%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください