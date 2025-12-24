- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
9 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
28.25 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
66.67 USD (1 165 pips)
総損失:
-3.80 USD
最大連続の勝ち:
9 (66.67 USD)
最大連続利益:
66.67 USD (9)
シャープレシオ:
0.92
取引アクティビティ:
66.44%
最大入金額:
13.31%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
33.09
長いトレード:
5 (55.56%)
短いトレード:
4 (44.44%)
プロフィットファクター:
17.54
期待されたペイオフ:
7.41 USD
平均利益:
7.41 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
8.42%
アルゴリズム取引:
66%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.00 USD
最大の:
1.90 USD (0.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
6.24% (47.08 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPAUD+
|3
|USDCHF+
|2
|USDCAD+
|1
|AUDUSD+
|1
|AUDCAD+
|1
|EURNZD+
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPAUD+
|39
|USDCHF+
|6
|USDCAD+
|1
|AUDUSD+
|11
|AUDCAD+
|3
|EURNZD+
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPAUD+
|727
|USDCHF+
|74
|USDCAD+
|31
|AUDUSD+
|119
|AUDCAD+
|71
|EURNZD+
|143
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +28.25 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +66.67 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Developed by the author, this strategy operates on a set of currency pairs with relatively low volatility, seeking to generate returns through mean-reversion principles backed by additional entry indicators. The robot is designed to run fully automated on the MetaTrader 5 platform, offering disciplined risk management and a configuration adaptable to different risk profiles.
Key features
- Trading logic: entries based on mean-reversion principles with confirmations from entry indicators; exits via stop loss, take profit, trailing stop, or closures under predefined conditions to manage risk and profitability.
- Risk management: configurable lot size, per-trade risk calculation, drawdown limit, daily/weekly limits, and trailing stop where applicable.
