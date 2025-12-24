- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
461
Прибыльных трейдов:
369 (80.04%)
Убыточных трейдов:
92 (19.96%)
Лучший трейд:
194.67 USD
Худший трейд:
-763.35 USD
Общая прибыль:
9 276.06 USD (21 634 pips)
Общий убыток:
-7 603.18 USD (10 741 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (1 211.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 211.12 USD (43)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
3.39%
Макс. загрузка депозита:
9.35%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
0.73
Длинных трейдов:
197 (42.73%)
Коротких трейдов:
264 (57.27%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
3.63 USD
Средняя прибыль:
25.14 USD
Средний убыток:
-82.64 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-146.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 287.57 USD (3)
Прирост в месяц:
3.89%
Годовой прогноз:
47.24%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 011.05 USD
Максимальная:
2 289.15 USD (34.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.41% (2 300.59 USD)
По эквити:
16.06% (586.33 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|134
|USDCAD
|64
|EURCHF
|33
|EURAUD
|23
|XAUUSD
|23
|USDCHF
|20
|AUDCAD
|16
|AUDUSD
|14
|EURUSD
|13
|AUDCHF
|10
|CADCHF
|9
|EURGBP
|9
|NZDCHF
|8
|NZDUSD
|8
|GBPCHF
|8
|CHFJPY
|7
|NZDCAD
|6
|CADJPY
|6
|GBPCAD
|6
|EURNZD
|5
|EURCAD
|5
|USDJPY
|5
|EURJPY
|5
|GBPAUD
|5
|NZDJPY
|5
|GBPNZD
|4
|AUDNZD
|4
|AUDJPY
|4
|GBPJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|615
|USDCAD
|-90
|EURCHF
|168
|EURAUD
|-643
|XAUUSD
|855
|USDCHF
|-39
|AUDCAD
|121
|AUDUSD
|92
|EURUSD
|-240
|AUDCHF
|43
|CADCHF
|88
|EURGBP
|24
|NZDCHF
|-200
|NZDUSD
|43
|GBPCHF
|37
|CHFJPY
|87
|NZDCAD
|16
|CADJPY
|4
|GBPCAD
|242
|EURNZD
|-83
|EURCAD
|97
|USDJPY
|15
|EURJPY
|223
|GBPAUD
|-6
|NZDJPY
|117
|GBPNZD
|2
|AUDNZD
|3
|AUDJPY
|69
|GBPJPY
|10
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|2.8K
|USDCAD
|485
|EURCHF
|723
|EURAUD
|-1.6K
|XAUUSD
|2.5K
|USDCHF
|104
|AUDCAD
|556
|AUDUSD
|431
|EURUSD
|178
|AUDCHF
|154
|CADCHF
|217
|EURGBP
|-12
|NZDCHF
|-531
|NZDUSD
|181
|GBPCHF
|263
|CHFJPY
|658
|NZDCAD
|127
|CADJPY
|28
|GBPCAD
|925
|EURNZD
|-700
|EURCAD
|314
|USDJPY
|316
|EURJPY
|1.7K
|GBPAUD
|196
|NZDJPY
|360
|GBPNZD
|21
|AUDNZD
|40
|AUDJPY
|406
|GBPJPY
|148
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +194.67 USD
Худший трейд: -763 USD
Макс. серия выигрышей: 43
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 211.12 USD
Макс. убыток в серии: -146.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 21
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 4
|
itexsys-Platform
|1.00 × 24
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.17 × 16066
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
GOMarketsIntl-Live
|1.40 × 5
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.90 × 420
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
|
VantageInternational-Live 4
|2.21 × 182
еще 88...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
54%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
37
99%
461
80%
3%
1.22
3.63
USD
USD
25%
1:500