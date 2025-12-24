시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / A11564674
Nguyen An Nguyen

A11564674

Nguyen An Nguyen
0 리뷰
안정성
37
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 57%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
462
이익 거래:
370 (80.08%)
손실 거래:
92 (19.91%)
최고의 거래:
194.67 USD
최악의 거래:
-763.35 USD
총 수익:
9 308.43 USD (21 679 pips)
총 손실:
-7 605.91 USD (10 741 pips)
연속 최대 이익:
43 (1 211.12 USD)
연속 최대 이익:
1 211.12 USD (43)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
3.39%
최대 입금량:
10.52%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
0.74
롱(주식매수):
198 (42.86%)
숏(주식차입매도):
264 (57.14%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
3.69 USD
평균 이익:
25.16 USD
평균 손실:
-82.67 USD
연속 최대 손실:
7 (-146.17 USD)
연속 최대 손실:
-2 287.57 USD (3)
월별 성장률:
5.43%
연간 예측:
65.92%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 011.05 USD
최대한의:
2 289.15 USD (34.82%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.41% (2 300.59 USD)
자본금별:
16.06% (586.33 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD 135
USDCAD 64
EURCHF 33
EURAUD 23
XAUUSD 23
USDCHF 20
AUDCAD 16
AUDUSD 14
EURUSD 13
AUDCHF 10
CADCHF 9
EURGBP 9
NZDCHF 8
NZDUSD 8
GBPCHF 8
CHFJPY 7
NZDCAD 6
CADJPY 6
GBPCAD 6
EURNZD 5
EURCAD 5
USDJPY 5
EURJPY 5
GBPAUD 5
NZDJPY 5
GBPNZD 4
AUDNZD 4
AUDJPY 4
GBPJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD 644
USDCAD -90
EURCHF 168
EURAUD -643
XAUUSD 855
USDCHF -39
AUDCAD 121
AUDUSD 92
EURUSD -240
AUDCHF 43
CADCHF 88
EURGBP 24
NZDCHF -200
NZDUSD 43
GBPCHF 37
CHFJPY 87
NZDCAD 16
CADJPY 4
GBPCAD 242
EURNZD -83
EURCAD 97
USDJPY 15
EURJPY 223
GBPAUD -6
NZDJPY 117
GBPNZD 2
AUDNZD 3
AUDJPY 69
GBPJPY 10
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD 2.8K
USDCAD 485
EURCHF 723
EURAUD -1.6K
XAUUSD 2.5K
USDCHF 104
AUDCAD 556
AUDUSD 431
EURUSD 178
AUDCHF 154
CADCHF 217
EURGBP -12
NZDCHF -531
NZDUSD 181
GBPCHF 263
CHFJPY 658
NZDCAD 127
CADJPY 28
GBPCAD 925
EURNZD -700
EURCAD 314
USDJPY 316
EURJPY 1.7K
GBPAUD 196
NZDJPY 360
GBPNZD 21
AUDNZD 40
AUDJPY 406
GBPJPY 148
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +194.67 USD
최악의 거래: -763 USD
연속 최대 이익: 43
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +1 211.12 USD
연속 최대 손실: -146.17 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.33 × 21
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
VantageInternational-Live 15
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 24
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.18 × 16077
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5
1.90 × 424
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
VantageInternational-Live 4
2.21 × 182
Exness-MT5Real8
2.28 × 39
88 더...
리뷰 없음
2025.12.29 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 16:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.04% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 52 days
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
A11564674
월별 30 USD
57%
0
0
USD
2K
USD
37
99%
462
80%
3%
1.22
3.69
USD
25%
1:500
