트레이드:
462
이익 거래:
370 (80.08%)
손실 거래:
92 (19.91%)
최고의 거래:
194.67 USD
최악의 거래:
-763.35 USD
총 수익:
9 308.43 USD (21 679 pips)
총 손실:
-7 605.91 USD (10 741 pips)
연속 최대 이익:
43 (1 211.12 USD)
연속 최대 이익:
1 211.12 USD (43)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
3.39%
최대 입금량:
10.52%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
0.74
롱(주식매수):
198 (42.86%)
숏(주식차입매도):
264 (57.14%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
3.69 USD
평균 이익:
25.16 USD
평균 손실:
-82.67 USD
연속 최대 손실:
7 (-146.17 USD)
연속 최대 손실:
-2 287.57 USD (3)
월별 성장률:
5.43%
연간 예측:
65.92%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 011.05 USD
최대한의:
2 289.15 USD (34.82%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.41% (2 300.59 USD)
자본금별:
16.06% (586.33 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|135
|USDCAD
|64
|EURCHF
|33
|EURAUD
|23
|XAUUSD
|23
|USDCHF
|20
|AUDCAD
|16
|AUDUSD
|14
|EURUSD
|13
|AUDCHF
|10
|CADCHF
|9
|EURGBP
|9
|NZDCHF
|8
|NZDUSD
|8
|GBPCHF
|8
|CHFJPY
|7
|NZDCAD
|6
|CADJPY
|6
|GBPCAD
|6
|EURNZD
|5
|EURCAD
|5
|USDJPY
|5
|EURJPY
|5
|GBPAUD
|5
|NZDJPY
|5
|GBPNZD
|4
|AUDNZD
|4
|AUDJPY
|4
|GBPJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|644
|USDCAD
|-90
|EURCHF
|168
|EURAUD
|-643
|XAUUSD
|855
|USDCHF
|-39
|AUDCAD
|121
|AUDUSD
|92
|EURUSD
|-240
|AUDCHF
|43
|CADCHF
|88
|EURGBP
|24
|NZDCHF
|-200
|NZDUSD
|43
|GBPCHF
|37
|CHFJPY
|87
|NZDCAD
|16
|CADJPY
|4
|GBPCAD
|242
|EURNZD
|-83
|EURCAD
|97
|USDJPY
|15
|EURJPY
|223
|GBPAUD
|-6
|NZDJPY
|117
|GBPNZD
|2
|AUDNZD
|3
|AUDJPY
|69
|GBPJPY
|10
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|2.8K
|USDCAD
|485
|EURCHF
|723
|EURAUD
|-1.6K
|XAUUSD
|2.5K
|USDCHF
|104
|AUDCAD
|556
|AUDUSD
|431
|EURUSD
|178
|AUDCHF
|154
|CADCHF
|217
|EURGBP
|-12
|NZDCHF
|-531
|NZDUSD
|181
|GBPCHF
|263
|CHFJPY
|658
|NZDCAD
|127
|CADJPY
|28
|GBPCAD
|925
|EURNZD
|-700
|EURCAD
|314
|USDJPY
|316
|EURJPY
|1.7K
|GBPAUD
|196
|NZDJPY
|360
|GBPNZD
|21
|AUDNZD
|40
|AUDJPY
|406
|GBPJPY
|148
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 21
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
VantageInternational-Live 15
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
itexsys-Platform
|1.00 × 24
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.18 × 16077
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
GOMarketsIntl-Live
|1.40 × 5
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ICMarketsSC-MT5
|1.90 × 424
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
|
VantageInternational-Live 4
|2.21 × 182
|
Exness-MT5Real8
|2.28 × 39
