Nguyen An Nguyen

A11564674

Nguyen An Nguyen
0 comentarios
Fiabilidad
37 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 54%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
461
Transacciones Rentables:
369 (80.04%)
Transacciones Irrentables:
92 (19.96%)
Mejor transacción:
194.67 USD
Peor transacción:
-763.35 USD
Beneficio Bruto:
9 276.06 USD (21 634 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 603.18 USD (10 741 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
43 (1 211.12 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 211.12 USD (43)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
3.39%
Carga máxima del depósito:
9.35%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
0.73
Transacciones Largas:
197 (42.73%)
Transacciones Cortas:
264 (57.27%)
Factor de Beneficio:
1.22
Beneficio Esperado:
3.63 USD
Beneficio medio:
25.14 USD
Pérdidas medias:
-82.64 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-146.17 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 287.57 USD (3)
Crecimiento al mes:
3.89%
Pronóstico anual:
47.24%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 011.05 USD
Máxima:
2 289.15 USD (34.82%)
Reducción relativa:
De balance:
25.41% (2 300.59 USD)
De fondos:
16.06% (586.33 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 134
USDCAD 64
EURCHF 33
EURAUD 23
XAUUSD 23
USDCHF 20
AUDCAD 16
AUDUSD 14
EURUSD 13
AUDCHF 10
CADCHF 9
EURGBP 9
NZDCHF 8
NZDUSD 8
GBPCHF 8
CHFJPY 7
NZDCAD 6
CADJPY 6
GBPCAD 6
EURNZD 5
EURCAD 5
USDJPY 5
EURJPY 5
GBPAUD 5
NZDJPY 5
GBPNZD 4
AUDNZD 4
AUDJPY 4
GBPJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 615
USDCAD -90
EURCHF 168
EURAUD -643
XAUUSD 855
USDCHF -39
AUDCAD 121
AUDUSD 92
EURUSD -240
AUDCHF 43
CADCHF 88
EURGBP 24
NZDCHF -200
NZDUSD 43
GBPCHF 37
CHFJPY 87
NZDCAD 16
CADJPY 4
GBPCAD 242
EURNZD -83
EURCAD 97
USDJPY 15
EURJPY 223
GBPAUD -6
NZDJPY 117
GBPNZD 2
AUDNZD 3
AUDJPY 69
GBPJPY 10
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 2.8K
USDCAD 485
EURCHF 723
EURAUD -1.6K
XAUUSD 2.5K
USDCHF 104
AUDCAD 556
AUDUSD 431
EURUSD 178
AUDCHF 154
CADCHF 217
EURGBP -12
NZDCHF -531
NZDUSD 181
GBPCHF 263
CHFJPY 658
NZDCAD 127
CADJPY 28
GBPCAD 925
EURNZD -700
EURCAD 314
USDJPY 316
EURJPY 1.7K
GBPAUD 196
NZDJPY 360
GBPNZD 21
AUDNZD 40
AUDJPY 406
GBPJPY 148
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +194.67 USD
Peor transacción: -763 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 43
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +1 211.12 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -146.17 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.33 × 21
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
itexsys-Platform
1.00 × 24
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.17 × 16066
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.90 × 420
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
VantageInternational-Live 4
2.21 × 182
otros 88...
No hay comentarios
2025.12.29 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 16:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.04% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 52 days
