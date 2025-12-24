SignalsSections
Nguyen An Nguyen

A11564674


0 reviews
Reliability
37 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 54%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
461
Profit Trades:
369 (80.04%)
Loss Trades:
92 (19.96%)
Best trade:
194.67 USD
Worst trade:
-763.35 USD
Gross Profit:
9 276.06 USD (21 634 pips)
Gross Loss:
-7 603.18 USD (10 741 pips)
Maximum consecutive wins:
43 (1 211.12 USD)
Maximal consecutive profit:
1 211.12 USD (43)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading activity:
3.39%
Max deposit load:
9.35%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
19
Avg holding time:
17 hours
Recovery Factor:
0.73
Long Trades:
197 (42.73%)
Short Trades:
264 (57.27%)
Profit Factor:
1.22
Expected Payoff:
3.63 USD
Average Profit:
25.14 USD
Average Loss:
-82.64 USD
Maximum consecutive losses:
7 (-146.17 USD)
Maximal consecutive loss:
-2 287.57 USD (3)
Monthly growth:
3.89%
Annual Forecast:
47.24%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
1 011.05 USD
Maximal:
2 289.15 USD (34.82%)
Relative drawdown:
By Balance:
25.41% (2 300.59 USD)
By Equity:
16.06% (586.33 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPUSD 134
USDCAD 64
EURCHF 33
EURAUD 23
XAUUSD 23
USDCHF 20
AUDCAD 16
AUDUSD 14
EURUSD 13
AUDCHF 10
CADCHF 9
EURGBP 9
NZDCHF 8
NZDUSD 8
GBPCHF 8
CHFJPY 7
NZDCAD 6
CADJPY 6
GBPCAD 6
EURNZD 5
EURCAD 5
USDJPY 5
EURJPY 5
GBPAUD 5
NZDJPY 5
GBPNZD 4
AUDNZD 4
AUDJPY 4
GBPJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 615
USDCAD -90
EURCHF 168
EURAUD -643
XAUUSD 855
USDCHF -39
AUDCAD 121
AUDUSD 92
EURUSD -240
AUDCHF 43
CADCHF 88
EURGBP 24
NZDCHF -200
NZDUSD 43
GBPCHF 37
CHFJPY 87
NZDCAD 16
CADJPY 4
GBPCAD 242
EURNZD -83
EURCAD 97
USDJPY 15
EURJPY 223
GBPAUD -6
NZDJPY 117
GBPNZD 2
AUDNZD 3
AUDJPY 69
GBPJPY 10
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 2.8K
USDCAD 485
EURCHF 723
EURAUD -1.6K
XAUUSD 2.5K
USDCHF 104
AUDCAD 556
AUDUSD 431
EURUSD 178
AUDCHF 154
CADCHF 217
EURGBP -12
NZDCHF -531
NZDUSD 181
GBPCHF 263
CHFJPY 658
NZDCAD 127
CADJPY 28
GBPCAD 925
EURNZD -700
EURCAD 314
USDJPY 316
EURJPY 1.7K
GBPAUD 196
NZDJPY 360
GBPNZD 21
AUDNZD 40
AUDJPY 406
GBPJPY 148
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +194.67 USD
Worst trade: -763 USD
Maximum consecutive wins: 43
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +1 211.12 USD
Maximal consecutive loss: -146.17 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-MT5-4" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.33 × 21
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
itexsys-Platform
1.00 × 24
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.17 × 16066
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.90 × 420
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
VantageInternational-Live 4
2.21 × 182
88 more...
No reviews
2025.12.29 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 16:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.04% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 52 days
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
A11564674
30 USD per month
54%
0
0
USD
2.4K
USD
37
99%
461
80%
3%
1.22
3.63
USD
25%
1:500
