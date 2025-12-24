シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / A11564674
Nguyen An Nguyen

A11564674

Nguyen An Nguyen
レビュー0件
信頼性
37週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 54%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
461
利益トレード:
369 (80.04%)
損失トレード:
92 (19.96%)
ベストトレード:
194.67 USD
最悪のトレード:
-763.35 USD
総利益:
9 276.06 USD (21 634 pips)
総損失:
-7 603.18 USD (10 741 pips)
最大連続の勝ち:
43 (1 211.12 USD)
最大連続利益:
1 211.12 USD (43)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
3.39%
最大入金額:
9.35%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
0.73
長いトレード:
197 (42.73%)
短いトレード:
264 (57.27%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
3.63 USD
平均利益:
25.14 USD
平均損失:
-82.64 USD
最大連続の負け:
7 (-146.17 USD)
最大連続損失:
-2 287.57 USD (3)
月間成長:
3.89%
年間予想:
47.24%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 011.05 USD
最大の:
2 289.15 USD (34.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.41% (2 300.59 USD)
エクイティによる:
16.06% (586.33 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 134
USDCAD 64
EURCHF 33
EURAUD 23
XAUUSD 23
USDCHF 20
AUDCAD 16
AUDUSD 14
EURUSD 13
AUDCHF 10
CADCHF 9
EURGBP 9
NZDCHF 8
NZDUSD 8
GBPCHF 8
CHFJPY 7
NZDCAD 6
CADJPY 6
GBPCAD 6
EURNZD 5
EURCAD 5
USDJPY 5
EURJPY 5
GBPAUD 5
NZDJPY 5
GBPNZD 4
AUDNZD 4
AUDJPY 4
GBPJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 615
USDCAD -90
EURCHF 168
EURAUD -643
XAUUSD 855
USDCHF -39
AUDCAD 121
AUDUSD 92
EURUSD -240
AUDCHF 43
CADCHF 88
EURGBP 24
NZDCHF -200
NZDUSD 43
GBPCHF 37
CHFJPY 87
NZDCAD 16
CADJPY 4
GBPCAD 242
EURNZD -83
EURCAD 97
USDJPY 15
EURJPY 223
GBPAUD -6
NZDJPY 117
GBPNZD 2
AUDNZD 3
AUDJPY 69
GBPJPY 10
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 2.8K
USDCAD 485
EURCHF 723
EURAUD -1.6K
XAUUSD 2.5K
USDCHF 104
AUDCAD 556
AUDUSD 431
EURUSD 178
AUDCHF 154
CADCHF 217
EURGBP -12
NZDCHF -531
NZDUSD 181
GBPCHF 263
CHFJPY 658
NZDCAD 127
CADJPY 28
GBPCAD 925
EURNZD -700
EURCAD 314
USDJPY 316
EURJPY 1.7K
GBPAUD 196
NZDJPY 360
GBPNZD 21
AUDNZD 40
AUDJPY 406
GBPJPY 148
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +194.67 USD
最悪のトレード: -763 USD
最大連続の勝ち: 43
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1 211.12 USD
最大連続損失: -146.17 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.33 × 21
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
itexsys-Platform
1.00 × 24
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.17 × 16067
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.90 × 420
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
VantageInternational-Live 4
2.21 × 182
88 より多く...
レビューなし
2025.12.29 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 16:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.04% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 52 days
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
A11564674
30 USD/月
54%
0
0
USD
2K
USD
37
99%
461
80%
3%
1.22
3.63
USD
25%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください