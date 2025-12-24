- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
461
利益トレード:
369 (80.04%)
損失トレード:
92 (19.96%)
ベストトレード:
194.67 USD
最悪のトレード:
-763.35 USD
総利益:
9 276.06 USD (21 634 pips)
総損失:
-7 603.18 USD (10 741 pips)
最大連続の勝ち:
43 (1 211.12 USD)
最大連続利益:
1 211.12 USD (43)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
3.39%
最大入金額:
9.35%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
0.73
長いトレード:
197 (42.73%)
短いトレード:
264 (57.27%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
3.63 USD
平均利益:
25.14 USD
平均損失:
-82.64 USD
最大連続の負け:
7 (-146.17 USD)
最大連続損失:
-2 287.57 USD (3)
月間成長:
3.89%
年間予想:
47.24%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 011.05 USD
最大の:
2 289.15 USD (34.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.41% (2 300.59 USD)
エクイティによる:
16.06% (586.33 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|134
|USDCAD
|64
|EURCHF
|33
|EURAUD
|23
|XAUUSD
|23
|USDCHF
|20
|AUDCAD
|16
|AUDUSD
|14
|EURUSD
|13
|AUDCHF
|10
|CADCHF
|9
|EURGBP
|9
|NZDCHF
|8
|NZDUSD
|8
|GBPCHF
|8
|CHFJPY
|7
|NZDCAD
|6
|CADJPY
|6
|GBPCAD
|6
|EURNZD
|5
|EURCAD
|5
|USDJPY
|5
|EURJPY
|5
|GBPAUD
|5
|NZDJPY
|5
|GBPNZD
|4
|AUDNZD
|4
|AUDJPY
|4
|GBPJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|615
|USDCAD
|-90
|EURCHF
|168
|EURAUD
|-643
|XAUUSD
|855
|USDCHF
|-39
|AUDCAD
|121
|AUDUSD
|92
|EURUSD
|-240
|AUDCHF
|43
|CADCHF
|88
|EURGBP
|24
|NZDCHF
|-200
|NZDUSD
|43
|GBPCHF
|37
|CHFJPY
|87
|NZDCAD
|16
|CADJPY
|4
|GBPCAD
|242
|EURNZD
|-83
|EURCAD
|97
|USDJPY
|15
|EURJPY
|223
|GBPAUD
|-6
|NZDJPY
|117
|GBPNZD
|2
|AUDNZD
|3
|AUDJPY
|69
|GBPJPY
|10
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|2.8K
|USDCAD
|485
|EURCHF
|723
|EURAUD
|-1.6K
|XAUUSD
|2.5K
|USDCHF
|104
|AUDCAD
|556
|AUDUSD
|431
|EURUSD
|178
|AUDCHF
|154
|CADCHF
|217
|EURGBP
|-12
|NZDCHF
|-531
|NZDUSD
|181
|GBPCHF
|263
|CHFJPY
|658
|NZDCAD
|127
|CADJPY
|28
|GBPCAD
|925
|EURNZD
|-700
|EURCAD
|314
|USDJPY
|316
|EURJPY
|1.7K
|GBPAUD
|196
|NZDJPY
|360
|GBPNZD
|21
|AUDNZD
|40
|AUDJPY
|406
|GBPJPY
|148
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +194.67 USD
最悪のトレード: -763 USD
最大連続の勝ち: 43
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1 211.12 USD
最大連続損失: -146.17 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 21
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 4
|
itexsys-Platform
|1.00 × 24
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.17 × 16067
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
GOMarketsIntl-Live
|1.40 × 5
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.90 × 420
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
|
VantageInternational-Live 4
|2.21 × 182
