Nguyen An Nguyen

A11564674

Nguyen An Nguyen
0 comentários
Confiabilidade
37 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 54%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
461
Negociações com lucro:
369 (80.04%)
Negociações com perda:
92 (19.96%)
Melhor negociação:
194.67 USD
Pior negociação:
-763.35 USD
Lucro bruto:
9 276.06 USD (21 634 pips)
Perda bruta:
-7 603.18 USD (10 741 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
43 (1 211.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 211.12 USD (43)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
3.39%
Depósito máximo carregado:
9.35%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
0.73
Negociações longas:
197 (42.73%)
Negociações curtas:
264 (57.27%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
3.63 USD
Lucro médio:
25.14 USD
Perda média:
-82.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-146.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 287.57 USD (3)
Crescimento mensal:
3.89%
Previsão anual:
47.24%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 011.05 USD
Máximo:
2 289.15 USD (34.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.41% (2 300.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.06% (586.33 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 134
USDCAD 64
EURCHF 33
EURAUD 23
XAUUSD 23
USDCHF 20
AUDCAD 16
AUDUSD 14
EURUSD 13
AUDCHF 10
CADCHF 9
EURGBP 9
NZDCHF 8
NZDUSD 8
GBPCHF 8
CHFJPY 7
NZDCAD 6
CADJPY 6
GBPCAD 6
EURNZD 5
EURCAD 5
USDJPY 5
EURJPY 5
GBPAUD 5
NZDJPY 5
GBPNZD 4
AUDNZD 4
AUDJPY 4
GBPJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 615
USDCAD -90
EURCHF 168
EURAUD -643
XAUUSD 855
USDCHF -39
AUDCAD 121
AUDUSD 92
EURUSD -240
AUDCHF 43
CADCHF 88
EURGBP 24
NZDCHF -200
NZDUSD 43
GBPCHF 37
CHFJPY 87
NZDCAD 16
CADJPY 4
GBPCAD 242
EURNZD -83
EURCAD 97
USDJPY 15
EURJPY 223
GBPAUD -6
NZDJPY 117
GBPNZD 2
AUDNZD 3
AUDJPY 69
GBPJPY 10
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 2.8K
USDCAD 485
EURCHF 723
EURAUD -1.6K
XAUUSD 2.5K
USDCHF 104
AUDCAD 556
AUDUSD 431
EURUSD 178
AUDCHF 154
CADCHF 217
EURGBP -12
NZDCHF -531
NZDUSD 181
GBPCHF 263
CHFJPY 658
NZDCAD 127
CADJPY 28
GBPCAD 925
EURNZD -700
EURCAD 314
USDJPY 316
EURJPY 1.7K
GBPAUD 196
NZDJPY 360
GBPNZD 21
AUDNZD 40
AUDJPY 406
GBPJPY 148
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +194.67 USD
Pior negociação: -763 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 43
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 211.12 USD
Máxima perda consecutiva: -146.17 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.33 × 21
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
itexsys-Platform
1.00 × 24
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.17 × 16067
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.90 × 420
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
VantageInternational-Live 4
2.21 × 182
88 mais ...
Sem comentários
2025.12.29 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 16:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.04% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 52 days
