- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
461
Profit Trade:
369 (80.04%)
Loss Trade:
92 (19.96%)
Best Trade:
194.67 USD
Worst Trade:
-763.35 USD
Profitto lordo:
9 276.06 USD (21 634 pips)
Perdita lorda:
-7 603.18 USD (10 741 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (1 211.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 211.12 USD (43)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
3.39%
Massimo carico di deposito:
9.35%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
0.73
Long Trade:
197 (42.73%)
Short Trade:
264 (57.27%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
3.63 USD
Profitto medio:
25.14 USD
Perdita media:
-82.64 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-146.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 287.57 USD (3)
Crescita mensile:
3.89%
Previsione annuale:
47.24%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 011.05 USD
Massimale:
2 289.15 USD (34.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.41% (2 300.59 USD)
Per equità:
16.06% (586.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|134
|USDCAD
|64
|EURCHF
|33
|EURAUD
|23
|XAUUSD
|23
|USDCHF
|20
|AUDCAD
|16
|AUDUSD
|14
|EURUSD
|13
|AUDCHF
|10
|CADCHF
|9
|EURGBP
|9
|NZDCHF
|8
|NZDUSD
|8
|GBPCHF
|8
|CHFJPY
|7
|NZDCAD
|6
|CADJPY
|6
|GBPCAD
|6
|EURNZD
|5
|EURCAD
|5
|USDJPY
|5
|EURJPY
|5
|GBPAUD
|5
|NZDJPY
|5
|GBPNZD
|4
|AUDNZD
|4
|AUDJPY
|4
|GBPJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|615
|USDCAD
|-90
|EURCHF
|168
|EURAUD
|-643
|XAUUSD
|855
|USDCHF
|-39
|AUDCAD
|121
|AUDUSD
|92
|EURUSD
|-240
|AUDCHF
|43
|CADCHF
|88
|EURGBP
|24
|NZDCHF
|-200
|NZDUSD
|43
|GBPCHF
|37
|CHFJPY
|87
|NZDCAD
|16
|CADJPY
|4
|GBPCAD
|242
|EURNZD
|-83
|EURCAD
|97
|USDJPY
|15
|EURJPY
|223
|GBPAUD
|-6
|NZDJPY
|117
|GBPNZD
|2
|AUDNZD
|3
|AUDJPY
|69
|GBPJPY
|10
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|2.8K
|USDCAD
|485
|EURCHF
|723
|EURAUD
|-1.6K
|XAUUSD
|2.5K
|USDCHF
|104
|AUDCAD
|556
|AUDUSD
|431
|EURUSD
|178
|AUDCHF
|154
|CADCHF
|217
|EURGBP
|-12
|NZDCHF
|-531
|NZDUSD
|181
|GBPCHF
|263
|CHFJPY
|658
|NZDCAD
|127
|CADJPY
|28
|GBPCAD
|925
|EURNZD
|-700
|EURCAD
|314
|USDJPY
|316
|EURJPY
|1.7K
|GBPAUD
|196
|NZDJPY
|360
|GBPNZD
|21
|AUDNZD
|40
|AUDJPY
|406
|GBPJPY
|148
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +194.67 USD
Worst Trade: -763 USD
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 211.12 USD
Massima perdita consecutiva: -146.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 21
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 4
|
itexsys-Platform
|1.00 × 24
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.17 × 16066
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
GOMarketsIntl-Live
|1.40 × 5
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.90 × 420
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
|
VantageInternational-Live 4
|2.21 × 182
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
54%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
37
99%
461
80%
3%
1.22
3.63
USD
USD
25%
1:500