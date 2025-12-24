SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / A11564674
Nguyen An Nguyen

A11564674

Nguyen An Nguyen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
37 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 54%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
461
Gewinntrades:
369 (80.04%)
Verlusttrades:
92 (19.96%)
Bester Trade:
194.67 USD
Schlechtester Trade:
-763.35 USD
Bruttoprofit:
9 276.06 USD (21 634 pips)
Bruttoverlust:
-7 603.18 USD (10 741 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
43 (1 211.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 211.12 USD (43)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
3.39%
Max deposit load:
9.35%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
0.73
Long-Positionen:
197 (42.73%)
Short-Positionen:
264 (57.27%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
3.63 USD
Durchschnittlicher Profit:
25.14 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-82.64 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-146.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 287.57 USD (3)
Wachstum pro Monat :
3.89%
Jahresprognose:
47.24%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 011.05 USD
Maximaler:
2 289.15 USD (34.82%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
25.41% (2 300.59 USD)
Kapital:
16.06% (586.33 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 134
USDCAD 64
EURCHF 33
EURAUD 23
XAUUSD 23
USDCHF 20
AUDCAD 16
AUDUSD 14
EURUSD 13
AUDCHF 10
CADCHF 9
EURGBP 9
NZDCHF 8
NZDUSD 8
GBPCHF 8
CHFJPY 7
NZDCAD 6
CADJPY 6
GBPCAD 6
EURNZD 5
EURCAD 5
USDJPY 5
EURJPY 5
GBPAUD 5
NZDJPY 5
GBPNZD 4
AUDNZD 4
AUDJPY 4
GBPJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 615
USDCAD -90
EURCHF 168
EURAUD -643
XAUUSD 855
USDCHF -39
AUDCAD 121
AUDUSD 92
EURUSD -240
AUDCHF 43
CADCHF 88
EURGBP 24
NZDCHF -200
NZDUSD 43
GBPCHF 37
CHFJPY 87
NZDCAD 16
CADJPY 4
GBPCAD 242
EURNZD -83
EURCAD 97
USDJPY 15
EURJPY 223
GBPAUD -6
NZDJPY 117
GBPNZD 2
AUDNZD 3
AUDJPY 69
GBPJPY 10
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 2.8K
USDCAD 485
EURCHF 723
EURAUD -1.6K
XAUUSD 2.5K
USDCHF 104
AUDCAD 556
AUDUSD 431
EURUSD 178
AUDCHF 154
CADCHF 217
EURGBP -12
NZDCHF -531
NZDUSD 181
GBPCHF 263
CHFJPY 658
NZDCAD 127
CADJPY 28
GBPCAD 925
EURNZD -700
EURCAD 314
USDJPY 316
EURJPY 1.7K
GBPAUD 196
NZDJPY 360
GBPNZD 21
AUDNZD 40
AUDJPY 406
GBPJPY 148
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +194.67 USD
Schlechtester Trade: -763 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 43
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 211.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -146.17 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.33 × 21
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
itexsys-Platform
1.00 × 24
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.17 × 16067
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.90 × 420
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
VantageInternational-Live 4
2.21 × 182
noch 88 ...
Keine Bewertungen
2025.12.29 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 16:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.04% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 52 days
