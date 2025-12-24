СигналыРазделы
Duy Tuy Do

Smart Invest MT5

Duy Tuy Do
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 -100%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
177
Прибыльных трейдов:
153 (86.44%)
Убыточных трейдов:
24 (13.56%)
Лучший трейд:
160.00 USD
Худший трейд:
-825.03 USD
Общая прибыль:
1 162.69 USD (409 089 pips)
Общий убыток:
-2 658.75 USD (1 120 451 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (109.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
456.56 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
-0.14
Торговая активность:
47.82%
Макс. загрузка депозита:
210.31%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
177
Ср. время удержания:
45 минут
Фактор восстановления:
-0.63
Длинных трейдов:
130 (73.45%)
Коротких трейдов:
47 (26.55%)
Профит фактор:
0.44
Мат. ожидание:
-8.45 USD
Средняя прибыль:
7.60 USD
Средний убыток:
-110.78 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-2 375.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 375.63 USD (6)
Прирост в месяц:
-100.00%
Алготрейдинг:
58%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 496.06 USD
Максимальная:
2 375.63 USD (99.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
100.00% (2 376.82 USD)
По эквити:
94.29% (2 239.82 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 177
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -1.5K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -711K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +160.00 USD
Худший трейд: -825 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +109.55 USD
Макс. убыток в серии: -2 375.63 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 6 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 14:23
High current drawdown in 63% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 07:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 06:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 17:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 13:26
Share of trading days is too low
2025.12.24 13:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.24 12:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 12:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 11:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.24 11:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 11:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
