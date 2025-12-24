- Прирост
Всего трейдов:
177
Прибыльных трейдов:
153 (86.44%)
Убыточных трейдов:
24 (13.56%)
Лучший трейд:
160.00 USD
Худший трейд:
-825.03 USD
Общая прибыль:
1 162.69 USD (409 089 pips)
Общий убыток:
-2 658.75 USD (1 120 451 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (109.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
456.56 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
-0.14
Торговая активность:
47.82%
Макс. загрузка депозита:
210.31%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
177
Ср. время удержания:
45 минут
Фактор восстановления:
-0.63
Длинных трейдов:
130 (73.45%)
Коротких трейдов:
47 (26.55%)
Профит фактор:
0.44
Мат. ожидание:
-8.45 USD
Средняя прибыль:
7.60 USD
Средний убыток:
-110.78 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-2 375.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 375.63 USD (6)
Прирост в месяц:
-100.00%
Алготрейдинг:
58%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 496.06 USD
Максимальная:
2 375.63 USD (99.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
100.00% (2 376.82 USD)
По эквити:
94.29% (2 239.82 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|177
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-1.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-711K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
