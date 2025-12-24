信号部分
Smart Invest MT5

Duy Tuy Do
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -5%
Exness-MT5Real7
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
21
盈利交易:
14 (66.66%)
亏损交易:
7 (33.33%)
最好交易:
5.75 USD
最差交易:
-33.07 USD
毛利:
39.13 USD (34 824 pips)
毛利亏损:
-115.95 USD (110 346 pips)
最大连续赢利:
8 (24.02 USD)
最大连续盈利:
24.02 USD (8)
夏普比率:
-0.29
交易活动:
13.04%
最大入金加载:
3.42%
最近交易:
5 几分钟前
每周交易:
25
平均持有时间:
35 分钟
采收率:
-0.72
长期交易:
21 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.34
预期回报:
-3.66 USD
平均利润:
2.80 USD
平均损失:
-16.56 USD
最大连续失误:
4 (-106.62 USD)
最大连续亏损:
-106.62 USD (4)
每月增长:
-5.12%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
102.61 USD
最大值:
106.97 USD (7.11%)
相对跌幅:
结余:
7.12% (106.90 USD)
净值:
8.94% (134.09 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -77
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -76K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5.75 USD
最差交易: -33 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +24.02 USD
最大连续亏损: -106.62 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
没有评论
2025.12.24 17:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 13:26
Share of trading days is too low
2025.12.24 13:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.24 12:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 12:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 11:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.24 11:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 11:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
