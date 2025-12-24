- Crescimento
Negociações:
74
Negociações com lucro:
65 (87.83%)
Negociações com perda:
9 (12.16%)
Melhor negociação:
28.66 USD
Pior negociação:
-33.07 USD
Lucro bruto:
189.52 USD (170 580 pips)
Perda bruta:
-119.72 USD (110 547 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (106.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
106.75 USD (35)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
36.36%
Depósito máximo carregado:
4.30%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
74
Tempo médio de espera:
44 minutos
Fator de recuperação:
0.65
Negociações longas:
73 (98.65%)
Negociações curtas:
1 (1.35%)
Fator de lucro:
1.58
Valor esperado:
0.94 USD
Lucro médio:
2.92 USD
Perda média:
-13.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-106.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-106.62 USD (4)
Crescimento mensal:
4.66%
Algotrading:
86%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
102.61 USD
Máximo:
106.97 USD (7.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.12% (106.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.94% (134.09 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|70
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|60K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
5%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
1
86%
74
87%
36%
1.58
0.94
USD
USD
9%
1:500