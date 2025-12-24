- 成長
トレード:
74
利益トレード:
65 (87.83%)
損失トレード:
9 (12.16%)
ベストトレード:
28.66 USD
最悪のトレード:
-33.07 USD
総利益:
189.52 USD (170 580 pips)
総損失:
-119.72 USD (110 547 pips)
最大連続の勝ち:
35 (106.75 USD)
最大連続利益:
106.75 USD (35)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
36.36%
最大入金額:
4.30%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
74
平均保有時間:
44 分
リカバリーファクター:
0.65
長いトレード:
73 (98.65%)
短いトレード:
1 (1.35%)
プロフィットファクター:
1.58
期待されたペイオフ:
0.94 USD
平均利益:
2.92 USD
平均損失:
-13.30 USD
最大連続の負け:
4 (-106.62 USD)
最大連続損失:
-106.62 USD (4)
月間成長:
4.66%
アルゴリズム取引:
86%
残高によるドローダウン:
絶対:
102.61 USD
最大の:
106.97 USD (7.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.12% (106.90 USD)
エクイティによる:
8.94% (134.09 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|70
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|60K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
