- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
158
Gewinntrades:
140 (88.60%)
Verlusttrades:
18 (11.39%)
Bester Trade:
43.01 USD
Schlechtester Trade:
-114.10 USD
Bruttoprofit:
785.85 USD (338 448 pips)
Bruttoverlust:
-278.92 USD (132 515 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
36 (109.55 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
174.39 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading-Aktivität:
41.78%
Max deposit load:
46.96%
Letzter Trade:
8 Minuten
Trades pro Woche:
168
Durchschn. Haltezeit:
28 Minuten
Erholungsfaktor:
4.39
Long-Positionen:
119 (75.32%)
Short-Positionen:
39 (24.68%)
Profit-Faktor:
2.82
Mathematische Gewinnerwartung:
3.21 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.50 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-106.62 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-114.10 USD (1)
Wachstum pro Monat :
34.02%
Algo-Trading:
65%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
102.61 USD
Maximaler:
115.50 USD (6.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.12% (106.90 USD)
Kapital:
57.87% (891.21 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|158
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|509
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|206K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
34%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
1
65%
158
88%
42%
2.81
3.21
USD
USD
58%
1:500