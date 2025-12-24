- Crescita
Trade:
36
Profit Trade:
28 (77.77%)
Loss Trade:
8 (22.22%)
Best Trade:
5.75 USD
Worst Trade:
-33.07 USD
Profitto lordo:
76.89 USD (72 578 pips)
Perdita lorda:
-117.23 USD (110 437 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (22.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.02 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
13.04%
Massimo carico di deposito:
3.87%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
-0.38
Long Trade:
36 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.66
Profitto previsto:
-1.12 USD
Profitto medio:
2.75 USD
Perdita media:
-14.65 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-106.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-106.62 USD (4)
Crescita mensile:
-2.67%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
102.61 USD
Massimale:
106.97 USD (7.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.12% (106.90 USD)
Per equità:
8.94% (134.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-38K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.75 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +22.87 USD
Massima perdita consecutiva: -106.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-3%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
1
91%
36
77%
13%
0.65
-1.12
USD
USD
9%
1:500