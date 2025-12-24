SegnaliSezioni
Duy Tuy Do

Smart Invest MT5

Duy Tuy Do
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -3%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
28 (77.77%)
Loss Trade:
8 (22.22%)
Best Trade:
5.75 USD
Worst Trade:
-33.07 USD
Profitto lordo:
76.89 USD (72 578 pips)
Perdita lorda:
-117.23 USD (110 437 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (22.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.02 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
13.04%
Massimo carico di deposito:
3.87%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
-0.38
Long Trade:
36 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.66
Profitto previsto:
-1.12 USD
Profitto medio:
2.75 USD
Perdita media:
-14.65 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-106.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-106.62 USD (4)
Crescita mensile:
-2.67%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
102.61 USD
Massimale:
106.97 USD (7.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.12% (106.90 USD)
Per equità:
8.94% (134.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -40
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -38K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.75 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +22.87 USD
Massima perdita consecutiva: -106.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Non ci sono recensioni
2025.12.26 07:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 06:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 17:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 13:26
Share of trading days is too low
2025.12.24 13:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.24 12:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 12:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 11:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.24 11:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 11:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Smart Invest MT5
30USD al mese
-3%
0
0
USD
1.5K
USD
1
91%
36
77%
13%
0.65
-1.12
USD
9%
1:500
