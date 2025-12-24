- Incremento
Total de Trades:
74
Transacciones Rentables:
65 (87.83%)
Transacciones Irrentables:
9 (12.16%)
Mejor transacción:
28.66 USD
Peor transacción:
-33.07 USD
Beneficio Bruto:
189.52 USD (170 580 pips)
Pérdidas Brutas:
-119.72 USD (110 547 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
35 (106.75 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
106.75 USD (35)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
36.36%
Carga máxima del depósito:
4.30%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
74
Tiempo medio de espera:
44 minutos
Factor de Recuperación:
0.65
Transacciones Largas:
73 (98.65%)
Transacciones Cortas:
1 (1.35%)
Factor de Beneficio:
1.58
Beneficio Esperado:
0.94 USD
Beneficio medio:
2.92 USD
Pérdidas medias:
-13.30 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-106.62 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-106.62 USD (4)
Crecimiento al mes:
4.66%
Trading algorítmico:
86%
Reducción de balance:
Absoluto:
102.61 USD
Máxima:
106.97 USD (7.11%)
Reducción relativa:
De balance:
7.12% (106.90 USD)
De fondos:
8.94% (134.09 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|70
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|60K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +28.66 USD
Peor transacción: -33 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 35
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +106.75 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -106.62 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
