Kenji Ito

NightReverse

Kenji Ito
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 -9%
AxioryAsia-05Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
4 (8.88%)
Убыточных трейдов:
41 (91.11%)
Лучший трейд:
0.47 USD
Худший трейд:
-1.69 USD
Общая прибыль:
1.35 USD (217 pips)
Общий убыток:
-8.10 USD (413 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (0.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.88 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.49
Торговая активность:
55.02%
Макс. загрузка депозита:
95.57%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
52 минуты
Фактор восстановления:
-0.88
Длинных трейдов:
15 (33.33%)
Коротких трейдов:
30 (66.67%)
Профит фактор:
0.17
Мат. ожидание:
-0.15 USD
Средняя прибыль:
0.34 USD
Средний убыток:
-0.20 USD
Макс. серия проигрышей:
39 (-6.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.36 USD (39)
Прирост в месяц:
-9.01%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.63 USD
Максимальная:
7.63 USD (12.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.65% (7.63 USD)
По эквити:
5.61% (6.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURCHF_z 37
AUDNZD_z 4
GBPUSD_z 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURCHF_z -5
AUDNZD_z -1
GBPUSD_z 0
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURCHF_z 5
AUDNZD_z -163
GBPUSD_z 16
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.47 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 39
Макс. прибыль в серии: +0.88 USD
Макс. убыток в серии: -6.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AxioryAsia-05Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.29 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 09:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 08:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 19:32
Share of trading days is too low
2025.12.24 19:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.24 18:29
Share of trading days is too low
2025.12.24 18:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.24 16:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 16:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 15:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 15:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NightReverse
30 USD в месяц
-9%
0
0
USD
124
USD
1
100%
45
8%
55%
0.16
-0.15
USD
10%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.