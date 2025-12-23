- Прирост
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
4 (8.88%)
Убыточных трейдов:
41 (91.11%)
Лучший трейд:
0.47 USD
Худший трейд:
-1.69 USD
Общая прибыль:
1.35 USD (217 pips)
Общий убыток:
-8.10 USD (413 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (0.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.88 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.49
Торговая активность:
55.02%
Макс. загрузка депозита:
95.57%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
52 минуты
Фактор восстановления:
-0.88
Длинных трейдов:
15 (33.33%)
Коротких трейдов:
30 (66.67%)
Профит фактор:
0.17
Мат. ожидание:
-0.15 USD
Средняя прибыль:
0.34 USD
Средний убыток:
-0.20 USD
Макс. серия проигрышей:
39 (-6.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.36 USD (39)
Прирост в месяц:
-9.01%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.63 USD
Максимальная:
7.63 USD (12.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.65% (7.63 USD)
По эквити:
5.61% (6.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURCHF_z
|37
|AUDNZD_z
|4
|GBPUSD_z
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURCHF_z
|-5
|AUDNZD_z
|-1
|GBPUSD_z
|0
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURCHF_z
|5
|AUDNZD_z
|-163
|GBPUSD_z
|16
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +0.47 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 39
Макс. прибыль в серии: +0.88 USD
Макс. убыток в серии: -6.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AxioryAsia-05Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
